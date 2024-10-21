В Тольятти задержали подозреваемого в серии краж из сетевых магазинов

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18-летний местный житель пояснил, что украденные бытовую химию и продукты питания продавал случайным прохожим, а полученные денежные средства тратил на собственные нужды.

В отдел полиции в Тольятти в октябре текущего года обратились три представителя сетевых магазинов, которые сообщили, что при проведении ревизии ими обнаружена недостача товара на общую сумму свыше 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Полицейские узнали 18-летнего местного жителя, который ранее привлекался к административной ответственности за совершение мелкого хищения, установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса молодой человек пояснил, что украденные бытовую химию и продукты питания продавал случайным прохожим, а полученные денежные средства тратил на собственные нужды.

Ввозбуждено три уголовных дела, предусмотренных ч.1 ст.158 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).