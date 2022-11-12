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В Тольятти по отпечаткам раскрыли кражу из продуктового магазина
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В Тольятти по отпечаткам раскрыли кражу из продуктового магазина

12 ноября 2022 13:59
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В Тольятти по отпечаткам раскрыли кражу из продуктового магазина

Момент хищения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Криминалисты установили идентичность изъятых следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.

В отдел полиции по Комсомольскому  району  поступило сообщение о краже из сетевого магазина, расположенного на улице Макарова. Представитель торговой точки рассказал, что  разбита дверь, похищены продукты питания и алкогольная продукция.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, и документацию на товар.

Эксперт обработал поверхности дактилоскопическим порошком и обнаружил следы пальцев рук, пригодные для идентификации, зафиксировал их на цифровую фотокамеру с применением масштабной линейки и изъял на светлую дактопленку. В экспертно-криминалистическом  отделе У МВД России по г. Тольятти при проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.

Информацию незамедлительно передали оперуполномоченным уголовного розыска, которые выяснили места возможного нахождения  35-летнего местного жителя, ранее судимого за имущественные преступления, и задержали его.

Мужчина пояснил, что похищенные продукты и алкоголь продал случайным прохожим, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Теги: Кража

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