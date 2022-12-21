В Самарской области закончено расследование серийных краж лодок и лодочных моторов

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В ходе расследования полицейскими установлено, что кроме моторных лодок обвиняемые забирали личное имущество собственников лодок, а также личные вещи других отдыхающих. Общий ущерб составил более 3 миллионов рублей.

Летом 2021 года в Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте стали поступать заявления граждан о пропаже принадлежащих им плавсредств и моторов к ним. В ходе работы по заявлениям оперативники установили, что кражи моторных лодок происходили в ночное время суток на участке реки Волги, от Самары до Жигулевска. Чаще пропадали лодки ПВХ с маломощными подвесными моторами, находящиеся без присмотра на островах, где отдыхали потерпевшие.

В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить подозреваемых в совершении данных преступлений. Ими оказались житель Самарской области 1984 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи, а также неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина и его сожительница, оба 1981 года рождения, проживающие в Самаре.

Вскоре оперативники выяснили местонахождение лиц, которые могут быть причастны к кражам моторных лодок. Злоумышленники были задержаны при содействии сотрудников ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области на берегу реки Сок, где они отдыхали в палатках.

По фактам краж следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте было возбуждено 10 уголовных дел. Потерпевшими признаны 12 лиц. В ходе расследования было установлено, что кроме моторных лодок обвиняемые забирали личное имущество собственников лодок, а также личные вещи других отдыхающих. Всего было похищено более 100 личных вещей, от детских носков до снаряжения для дайвинга и рыболовных снастей. Общий ущерб составил более 3 миллионов рублей. Следствием установлено, что одну из краж совершили указанные сожители, остальные хищения мужчины осуществили вдвоем. Похищенные лодки злоумышленники приводили в негодность и избавлялись от них. Лодочные моторы и некоторые украденные вещи реализовали, а вырученные денежные средства использовали для личных целей.

Следователями проведено более 80 допросов, в том числе потерпевших и свидетелей, назначено более 15 экспертиз. Проведены обыски, проверки показаний на месте совершения преступлений и большое количество осмотров.

В настоящее время уголовные дела, состоящие из 22 томов, с обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.