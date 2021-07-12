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В Самарской области пресекли нелегальный канал поддельных медсправок на коронавирус

12 июля 2021 13:21
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В Самарской области пресекли нелегальный канал поддельных мед.справок на коронавирус

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из Большечерниговского района пресечен нелегальный канал сбыта поддельных медицинских справок.

«Полицейскими установлено, что продажа фальшивых справок с отрицательными результатами тестов на COVID-19 осуществлялась в круглосуточном режиме. Они реализовывались в автобусе, припаркованном на федеральной трассе, с нанесенной рекламой о проведении экспресс-тестов на коронавирус. Стоимость одной такой справки составляла 1 500 рублей.

Полицейские задержали находившуюся в салоне автобуса женщину – жительницу Оренбургской области. По версии оперативников, она выдавала гражданам медсправки без фактического забора анализов. Кроме того, выяснилось, что подозреваемая не имеет медицинского образования и специальных познаний в данной области», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дознавателем отделения МВД России по Большечерниговскому району Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

С места происшествия изъяты журнал записей продаж, тестовые наборы, бланки медицинских документов с печатями, а также несколько заполненных справок с отрицательными результатами теста на коронавирус.

Предварительное расследование продолжается. ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8-(846)-278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того, оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений на сайте 63.мвд.рф.

Теги: коронавирус подделка документов сертификат

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