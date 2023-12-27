В Самарской области гендиректор уклонился от уплаты налогов 135 млн рублей

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По версии следствия, в период с января 2016 года по декабрь 2018 года обвиняемый неправомерно применил налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость и завысил сумму расходов по сделкам с контрагентами, занизив тем самым налоговую базу по налогу на прибыль организации, уклонившись от уплаты налогов на сумму свыше 135 миллионов рублей.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Следствием предприняты меры обеспечительного характера, в целях возвращения материального ущерба государству, пишет СУ СК.