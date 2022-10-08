В Самаре женщина нашла кредитную карту на лавочке и оплачивала покупки в магазинах

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В полицию в Самаре поступило сообщение от местной жительницы 1979 года рождения о незаконном списании денежных средств с ее банковской карты.



Со слов потерпевшей, она воспользовалась сервисом мобильного банка, и обнаружила списании 20 тысяч рублей со своего счета. Заявительница предположила, что могла потерять кредитку, когда возвращалась домой из магазина.



Сотрудники полиции изучили выписки с банковского счёта и выяснили, что денежные средства списывались с карты путем бесконтактной оплаты в разных торговых точках областного центра. Полицейские опросили персонал магазинов, где были совершены покупки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещениях и поблизости от них.



В ходе дальнейшей проверки полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой – ранее судимой за незаконный оборот запрещённых веществ жительницы Самары 1980 года рождения. Злоумышленницу задержали на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



В ходе опроса задержанная не стала отрицать своей причастности к хищению чужого имущества и пояснила, что нашла кредитку на лавочке. После первого удачного списания денежных средств женщина продолжила оплачивать покупки: продукты, бытовую химию, косметику, сигареты и алкоголь. Часть причиненного ущерба – 4 000 рублей, обвиняемая возместила в ходе предварительного следствия.



Сотрудники полиции убедительно просят граждан внимательнее относиться к своему имуществу не оставлять без присмотра вещи, особенно телефоны и банковские карты.