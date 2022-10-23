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В Самаре у женщины изъяли 19 свертков с наркотическим средством

23 октября 2022 10:47
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В Самаре у женщины изъяли 19 свертков с наркотическим средством

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по городу Самаре в суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Самары 1989 и 1992 годов рождения.  

В июне текущего года возле одного из домов, расположенных на улице Балаковской, сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили мужчину и женщину, которые переходил улицу в неположенном месте. Во время проведения административной процедуры задержанные вели себя неадекватно, невнятно отвечали на вопросы полицейских,  женщина  пыталась избавится от рюкзака. Патрульные приняли решение о досмотре задержанных.

В ходе проведения личного досмотра, в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли в рюкзаке женщины 19 полиэтиленовых свертков, а у мужчины – сотовый телефон. Результаты экспертизы показали, что вещество содержит в своем составе синтетическое наркотическое средство – производное наркотического средства - N-метилэфедрон, общей массой 14,65 грамм, что является крупным размером. Кроме того, оперативники установили, что в изъятом сотовом телефоне имеется переписка о приобретении наркотиков. По месту жительства мужчины полицейские, в присутствии понятых, обнаружили и изъяли электронные весы и изоляционную ленту.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее судимый за незаконный оборот запрещенных веществ безработный житель Самары и его знакомая приобрели наркотик через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города. Задержанные вину в содеянном признали и пояснили следователям, что знали о незаконности данного способа заработка, однако согласились на предложенные условия. Также установлено, что подозреваемый склонял к потреблению наркотического средства свою 30-летнюю подругу. 

Благодаря слаженной работе сотрудников следственных и оперативных подразделений удалось собрать доказательную базу для привлечения обвиняемых к уголовной ответственности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. По ходатайству органа следствия, мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине в виде домашнего ареста.

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