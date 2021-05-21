В Самаре хулиган выстрелил из травматического пистолета в посетителя магазина

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В Самаре скоро предстанет перед судом местный житель. Его обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью человека. Мужчина ранил из травматического пистолета "ИЖ-78-9Т" посетителя магазина.

По данным прокуратуры, инцидент произошел вечером 7 ноября 2020 года возле алкомаркета на улице Воеводина в Кировском районе. Мужчина решил похулиганить и просто так, без причины устроил стрельбу. В качестве мишени он выбрал посетителя торговой точки. Самарец дважды выстрелил в незнакомца, ранив его в левое бедро и голову.



Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Кировский районный суд, пишет Сова.инфо.