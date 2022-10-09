В Самаре 76-летняя женщина пустила в квартиру незнакомку, и та похитила из шкафа все сбережения

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В Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении безработной, ранее не судимой 53-летней жительницы Самары.

В отдел полиции обратилась 76-летняя местная жительница с заявлением о том, что у нее похитили 135 000 рублей. Потерпевшая рассказала, что накануне днем она увидела во дворе многоквартирного дома незнакомую женщину. Та попросила у нее стакан воды и лист бумаги, чтобы написать записку для соседки. Пенсионерка выполнила просьбу незнакомки и позвала ее зайти в квартиру. После ухода женщины хозяйка квартиры обнаружила, что из шкафа пропали сбережения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили такси, на котором передвигалась подозреваемая. Полицейские установили местонахождение разыскиваемой и задержали ее. Женщина признала свою вину в краже денег.

В ходе следствия подозреваемая принесла извинения потерпевшей и заявила о намерении возместить причиненный материальный ущерб, до начала судебных заседаний вернув только 20 000 рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

Полицейские напоминают о необходимости проявлять бдительность. Никогда не открывайте дверь незнакомцам и не впускайте их в свою квартиру или дом!