В Октябрьске рецидивист обокрал соседку и поехал на такси в ломбард

142

Полицейские в кратчайшее время установили, что к краже имущества из квартиры пенсионерки может быть причастен неоднократно судимый сосед и задержали его по пути в ломбард.

В вечернее время в дежурную часть отдела полиции по г. Октябрьску МУ МВД России «Сызранское» обратилась 76-летняя местная жительница с сообщением о краже. Пенсионерка пояснила, что, пока её не было дома, в квартиру, расположенную на первом этаже многоэтажного дома, проник неизвестный и похитил сотовый телефон и кошелёк, в котором было 200 рублей. Потерпевшая оценила общий ущерб на сумму более 16 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в квартиру проникли через окно, разбив его куском сантехнической трубы, которую эксперты-криминалисты обнаружили и изъяли на месте происшествия. Полицейские опросили потерпевшую, установили возможных свидетелей произошедшего, провели поквартирный обход.

В соседней квартире проживает ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи 27-летний мужчина, который с августа этого года состоит на профилактическом учете, как лицо условно осужденное. Соседа дома не оказалось, но жильцы дома видели, как он в спешке уезжал на такси, сообщили номер и марку автомобиля.

Оперативный дежурный отдела полиции по городу Октябрьску передал ориентировки всем наружным службам полиции. Автомобиль, на котором передвигался злоумышленник, остановил экипаж ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» у одного из ломбардов на ул. Интернациональной города Сызрани. Пассажира такси – соседа потерпевшей - задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанного полицейские обнаружили похищенное имущество. Мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что вырученные за украденный телефон деньги хотел потратить на алкоголь.