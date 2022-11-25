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В Новокуйбышевске посетитель магазина сложил в пакет упаковки с капсулами и выбежал из магазина

25 ноября 2022 13:20
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В Новокуйбышевске посетитель магазина сложил в пакет упаковки с капсулами и выбежал из магазина

В отдел полиции от работника торговой точки поступило сообщение об открытом хищении товаров народного потребления в одном из сетевых магазинов, расположенных на улице Дзержинского города Новокуйбышевска. Посетитель торговой точки сложил в пакет упаковки с капсулами для стирки, и, не оплатив товар, выбежал из магазина. Работница магазина попыталась остановить злоумышленника, но ей это не удалось.

Сотрудники уголовного розыска предположили, что к происшествию может быть причастен ранее судимый за кражу безработный местный житель 1990 года рождения. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что в тот же день перепродал похищенный товар случайному прохожему за 800 рублей. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

Отделом дознания в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Теги: Кража

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