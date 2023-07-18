В Кинель-Черкасском районе задержали двух наркоторговок

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В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий

сотрудниками УФСБ задокументирована причастность двух жительниц Кинель-Черкасского района Самарской области к незаконному обороту наркотических средств в особо крупном размере.

Установлено, что одна из них организовала преступную группу для осуществления сбыта наркотического средства (героин) на территории

г. Отрадный Самарской области и Кинель-Черкасского района Самарской области. Она осуществляла руководство указанной преступной группой, отвечала за приобретение и хранение партий наркотических средств, определяла стоимость и сроки реализации.

За передачу наркотического средства более мелким клиентам отвечала племянница. В обязанности последней входило хранение и сбыт мелких партий героина, а также получение денежных средств за сбываемый наркотик. Доход от незаконной деятельности данной преступной группы за период

с июля 2016 по апрель 2018 года составил более 13 млн рублей.

В мае 2018 года преступники задержаны сотрудниками УФСБ России по Самарской области совместно с ОМВД России по г. Отрадному. Виновные получили разные сроки от 7 лет и 6 месяцев.