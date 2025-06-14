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Тольяттинец оформил кредит на знакомого, который умер 10 лет назад

14 июня 2025 13:46
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Тольяттинец оформил кредит на знакомого, который умер 10 лет назад

В полицию Тольятти обратился представитель коммерческого банка, который сообщил, что один из заемщиков не исполняет обязательства по кредитному договору.

В ходе доследственной проверки полицейские установили, что паспортные данные, указанные в договоре займа, принадлежат умершему более 10 лет назад жителю Тольятти. Представитель потерпевшей стороны — банковского учреждения — предоставил сотрудникам полиции документацию, согласно которой ущерб от противоправных действий злоумышленника составил более 800 тысяч рублей.

Следственным управлением Управления МВД России по городу Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Изучив полученные данные, полицейские предположили, что к хищению денежных средств кредитной организации причастен знакомый покойного «заемщика». Располагая информацией о местах возможного нахождения 39-летнего местного жителя, оперуполномоченные задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимый задержанный признался в совершении противоправного деяния и пояснил: когда ему срочно понадобились деньги, он через третьих лиц, используя данные покойного приятеля, заказал в интернете фальшивый паспорт. После чего в онлайн-режиме оформил на имя умершего банковскую карту, получил кредит и потратил денежные средства по собственному усмотрению.

Уголовное дело, возбужденное в отношении неустановленных лиц, причастных к изготовлению и сбыту поддельных документов выделены в отдельное производство.

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