Самарец пытался продать украденные колбасу и алкоголь

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В селе Верхняя Подстепновка Самарской области полицейские обратили внимание на мужчину, который пытался реализовать местным жителям колбасные изделия и алкогольную продукцию. При виде сотрудников полиции мужчина предпринял попытку скрыться, но благодаря слаженным действиям полицейских, был задержан и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Оперуполномоченные уголовного розыска, со слов 25-летнего безработного, установили, что он похитил продукты питания и алкоголь в одном из сетевых магазинов для дальнейшей реализации. Полицейские выехали по указанному злоумышленником адресу, просмотрели и изъяли записи с камер видеоблюдения, на которых запечатлен момент хищения им продуктов и алкоголя, опросили представителя администрации торговой точки и изъяли необходимую документацию. Представитель акционерного общества был приятно удивлен оперативностью полицейских, так как не знал о факте хищения.

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району в отношении ранее неоднократно судимого за имущественные преступления жителя Самары возбуждено уголовное дело.

Похищенная продукция возвращена законному владельцу.