Отец ограбил собственного ребенка в Самарской области

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Находясь в доме матери своего ребенка в ее отсутствие, подозреваемый в разделе СМС-сообщений на телефоне нашёл информацию о зачислении заработной платы женщине.

В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» поступило сообщение о краже телефона и денежных средств с карты местной жительницы.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели жилище заявительницы, опросили соседей и потерпевшую.

Женщина 1976 года рождения пояснила оперативникам, что хищение, возможно, совершил ее бывший сожитель. В день пропажи денег и телефона он приходил навестить дочь. После его ухода потерпевшая обнаружила отсутствие гаджета и снятие денег с расчетного счета.

Стражи порядка установили адресу места жительства возможного злоумышленника, задержали его и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным правоохранителей, мужчина 1968 года рождения ранее не судим, официально не трудоустроен.

В ходе опроса подозреваемый признал свою вину в совершении противоправного деяния. Он пояснил, что находясь в доме матери своего ребенка в ее отсутствие, в разделе СМС-сообщений на телефоне нашёл информацию о зачислении заработной платы женщине. Со слов злоумышленника, он сразу воспользовался моментом и перевёл на свой расчетный счет 8 тысяч рублей, в чем сейчас раскаивается. В ближайшем банкомате данную сумму мужчина обналичил, часть денежных средств потратил на спиртное. Сейчас подозреваемый вернул потерпевшей телефон и полностью возместил ущерб.

Возбуждено уголовное дело, сообщае облМВД.