На молодого человека напали в подъезде дома в Тольятти и забрали 10 млн

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В конце ноября текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району У МВД России по городу Тольятти поступило сообщение о разбойном нападении на молодого человека 2001 года рождения в одном из подъездов многоквартирного дома, расположенного на улице Тополиной.

На место происшествия дежурный направил сотрудников следственно-оперативной группы и ближайшие экипажи наружных служб полиции. Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел опросили пострадавшего, осмотрели прилегающую территорию. Заявитель пояснил, что неизвестные мужчины зашли за ним в подъезд и неожиданно ударили, после чего вырвали из рук рюкзак, в котором находились документы, банковские карты и наличные денежные средства на общую сумму 10 миллионов рублей, и скрылись. Со слов тольяттинца оперативники составили ориентировку с приметами злоумышленников и направили ее наружным службам полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места расположения камер видеонаблюдения, в зону видимости которых входит место происшествия, и изъяли записи, на которых запечатлены подозреваемые. Полицейские также установили автомобиль, на котором разыскиваемые скрылись с места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска в ходе засадных мероприятий задержали троих местных жителей 1994, 1998, 2000 годов рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 162 УК РФ «Разбой».