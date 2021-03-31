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Мужчина, который устроил перестрелку с силовиками в Подмосковье, родом из Самарской области

31 марта 2021 13:53
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Мужчина, который устроил длительную перестрелку с силовиками в Подмосковье, родом из Самарской области

Напомним, утром 30 марта, визит в его дом сотрудников Росгвардии обернулся многочасовым штурмом со стрельбой.

61-летний хозяин встретил силовиков выстрелами и гранатами. У хозяина дома, похожего на крепость, оказался огромный арсенал оружия. Кроме того, мытищинский стрелок занял заведомо выгодное положение и был готов к осаде. В ходе спецоперации пострадал один из бойцов спецназа: он получил ранение от срикошетившей ему в ногу пули. Около 21:00 операция завершилась, стрельба прекратилась. Негостеприимный хозяин дома погиб.

Как сообщает ряд Telegram-каналов, он жил в Самарской области в многоквартирном доме по улице Ново-Вокзальной. В эпоху лихих 90-х прославился фарцовкой. В прошлом у мытищинского стрелка были серьезные проблемы с законом: он привлекался к ответственности за мошенничество, а в начале нулевых ограбил прохожего, отобрав у него часы в подъезде, потом год находился в розыске. В 2002 году был задержан и осужден на два года лишения свободы, пишет КТВ-Луч.

 

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