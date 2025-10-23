мошенники к "черной пятнице" создают все больше сайтов с распродажами

158

Злоумышленники к распродажам на "черную пятницу" создали 202 сайта в сентябре и 278 – с начала октября, сообщили в компании по управлению цифровыми рисками BI.Zone.

Фейковые сайты имитируют крупные торговые площадки.

"Мошеннической может оказаться как минимум каждая 10-я из них (из регистрируемых страниц в интернете. – Прим. ред.)", – рассказали ТАСС в компании, отметив, что пик создания доменов начнется в ноябре.

Там добавили, что в 2025 году фиксируется снижение числа регистрации доменов перед распродажами: в сентябре прошлого года новых ресурсов было 263, в октябре – 780.

Одна из крупнейших распродаж года "Черная пятница" начнется в России 28 ноября и продлится три дня.