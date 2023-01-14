Двое приехали из Тольятти в Жигулевск чтобы ограбить магазин

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В январе текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от работника одного из сетевых магазинов о краже. Заявитель рассказал о том, что неизвестные похитили с прилавка продукты питания, причинив ущерб торговой точки более чем на 3 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как неизвестные мужчины, воспользовавшись тем, что за их действиями никто не наблюдает, похитили продукты питания со стеллажа, после чего скрылись в неизвестном направлении. Полицейские составили и распространили среди личного состава ориентировку с приметами подозреваемых.

В этот же день сотрудники Госавтоинспекции, находясь на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия, обратили внимание на пешеходов-мужчин, которые были схожи по приметам с разыскиваемыми. Полицейские задержали их и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Жители города Тольятти – 26 и 24-летние мужчины, ранее судимые за кражу – в ходе опроса признали свою вину в совершении противоправного деяния и рассказали, что похищенное имущество продали случайному прохожему на одной из улиц города, а вырученные денежные средства потратили на собственные нужды.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.