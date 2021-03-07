Безработный в Самарской области украл металл из гаража соседа на 50 тысяч рублей

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Житель Похвистнева сообщил о взломе принадлежащего ему гаража и краже металлических изделий на общую сумму более 50 тысяч рублей.

Дверь в гараж похититель взломал. Заявитель рассказал полицейским о том, что гаражное помещение в последний раз он проверял в начале января, а когда пришёл в очередной раз, помещение оказалось открытым.

Очевидцы рассказали, что видели, как их сосед в течении месяца носил со стороны гаража металлические изделия.

Полицейские установили подозреваемого и задержали его по месту жительства. Им оказался безработный мужчина 1986 года рождения. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что похищенное он сдал в пункт приёма металлолома.

Сейчас возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.