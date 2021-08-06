Аферисты предлагают сделать прививку от COVID-19 на дому

51

Перспектива поехать в больницу и там "убить" какое-то время чтобы сделать прививку от COVID-19 устраивает далеко не всех. Особенно если человек настолько боится заразиться, что панически не желает посещать лечебные учреждения. Этим и пользуются аферисты. Они создают "липовые" сайты о платных вакцинациях на дому, либо рассылают информацию на личные страницы в соц.сетях или о возможности сделать прививку не выходя из дома.

Также мошенники могут звонить на телефон и представляться менеджерами медицинских компаний.

Если человек "клюет на удочку мошенников, то к нему приезжают "медицинские работники" и делают прививку неизвестным веществом. Задача злоумышленников ослабить внимание жертвы и определить где он хранит свои сбережения. А вот далее события могут разворачиваться по разному. В лучшем случае жертва, после укола, может впасть в глубокий сон или пока потерпевший заполняет необходимые анкеты его внимание отвлекается. В результате ценные вещи и деньги, которые находятся в квартире в полном распоряжении аферистов. Итог здесь один. Нет ни прививки, ни сертификата, ни денег, ни ценных вещей. Таким образом, обойти вакцинацию в лечебном учреждении гражданину обходиться слишком дорого.

ГУ МВД России по Самарской области настоятельно советует гражданам на пускать в квартиру посторонних и тем более не соглашаться на "липовые" вакцинации от COVID.