Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцам дали советы по выбору арбуза
Самарцам дали советы по выбору арбуза
В Самарской областной научной библиотеке начали оцифровывать уникальные книги
В Самарской областной научной библиотеке начали оцифровывать уникальные книги
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Проголосовать за трудовую доблесть Сызрани можно в ретромобиле
Проголосовать за трудовую доблесть Сызрани можно в ретромобиле
Аферисты предлагают сделать прививку от COVID-19 на дому
Аферисты предлагают сделать прививку от COVID-19 на дому
Аномальная жара вернется в Самарскую область
Аномальная жара вернется в Самарскую область
Сбербанк: около 50% кредитов для предприятий АПК в Поволжье выдаются по льготной программе МСХ
Сбербанк: около 50% кредитов для предприятий АПК в Поволжье выдаются по льготной программе МСХ
В Грузии заявили о неготовности восстановить дипотношения с Россией
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.17
0.38
EUR 86.65
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер
Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Аферисты предлагают сделать прививку от COVID-19 на дому

6 августа 2021 12:31
51
Аферисты предлагают сделать прививку от COVID-19 на дому

Перспектива поехать в больницу и там "убить" какое-то время чтобы сделать прививку от COVID-19 устраивает далеко не всех. Особенно если человек настолько боится заразиться, что панически не желает посещать лечебные учреждения. Этим и пользуются аферисты. Они создают "липовые" сайты о платных вакцинациях на дому, либо рассылают информацию на личные страницы в соц.сетях или о возможности сделать прививку не выходя из дома.

Также мошенники могут звонить на телефон и представляться менеджерами медицинских компаний.

Если человек "клюет на удочку мошенников, то к нему приезжают "медицинские работники" и делают прививку неизвестным веществом. Задача злоумышленников ослабить внимание жертвы и определить где он хранит свои сбережения. А вот далее события могут разворачиваться по разному. В лучшем случае жертва, после укола, может впасть в глубокий сон или пока потерпевший заполняет необходимые анкеты его внимание отвлекается. В результате ценные вещи и деньги, которые находятся в квартире в полном распоряжении аферистов. Итог здесь один. Нет ни прививки, ни сертификата, ни денег, ни ценных вещей. Таким образом, обойти вакцинацию в лечебном учреждении гражданину обходиться слишком дорого.

ГУ МВД России по Самарской области настоятельно советует гражданам на пускать в квартиру посторонних и тем более не соглашаться на "липовые" вакцинации от COVID.

Теги: COVID-19 аферисты мошенники прививка

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинец хотел купить очки, но стал жертвой мошенника
06 августа 2021, 11:17
Тольяттинец хотел купить очки, но стал жертвой мошенника
Пенсионер ненадолго дал ему телефон и лишился денег. Общество
101
Пенсионер из Сызрани потерял около 1,1 миллиона рублей из-за мошенника
12 июля 2021, 09:51
Пенсионер из Сызрани потерял около 1,1 миллиона рублей из-за мошенника
Остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги он-лайн, с помощью телефонных звонков, sms сообщений и сети Интернет. Криминал
629
Самарцев предупреждают: приобретая незаконно сертификат о прививках, можно стать жертвой аферистов
07 июля 2021, 09:57
Самарцев предупреждают: приобретая незаконно сертификат о прививках, можно стать жертвой аферистов
Полиция призывает жителей Самарского региона сообщать о случаях получения и использования поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и... Криминал
1284
В центре внимания
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
6 августа 2021  12:41
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
39
Аномальная жара вернется в Самарскую область
6 августа 2021  12:23
Аномальная жара вернется в Самарскую область
48
У филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре благодаря нацпроекту обустраивают сквер
6 августа 2021  09:58
У филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре благодаря нацпроекту обустраивают сквер
192
Дмитрий Азаров обсудил с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой вопросы развития науки и образования в регионе.
5 августа 2021  17:02
Дмитрий Азаров пригласил Елену Шмелеву войти в наблюдательный совет НОЦ «Инженерия будущего»
593
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
5 августа 2021  13:00
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
557
Весь список