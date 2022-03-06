В «Тинькофф» заявили о готовности оперативно решить вопрос по выпуску карт МИР

148

«Тинькофф Банк«» планирует максимально оперативно решить вопрос по выпуску кобейджинговых карт МИР — UnionPay. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Мы пока не выпускаем кобейджинговые карты МИР — UnionPay, но этот вопрос решим максимально оперативно», — приводит РИА Новости сообщение.

В Сбербанке также прорабатывают возможность выпуска кобейджинговой карты МИР — UnionPay, которую можно использовать за рубежом.

Карта МИР — UnionPay будет приниматься как в России, так и в других 180 странах, поддерживающих работу с платёжной системы UnionPay.

О том, что россияне могут использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом совместную карту двух платёжных систем МИР — UnionPay, ранее напомнили в Национальной системе платёжных карт.

Как заявили в ЦБ, карты международных платёжных систем Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России, после того как обе американские компании заявили о приостановке оказания услуг в стране.

Регулятор подчеркнул, что трансграничные операции по этим картам будут недоступны, сообщает РТ.