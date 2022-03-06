Я нашел ошибку
Главные новости:
Из России уходят крупные алкогольные производители
Из России уходят крупные алкогольные производители
Минцифры опровергло слухи об освобождении от ответственности за использование пиратского ПО
Минцифры опровергло слухи об освобождении от ответственности за использование пиратского ПО
Житель Приволжского района выращивал в горшках коноплю
Житель Приволжского района выращивал в горшках коноплю
В Самарской области полицейские и общественники поздравили женщин с наступающим Международным женским днем
В Самарской области полицейские и общественники поздравили женщин с наступающим Международным женским днем
В «Тинькофф» заявили о готовности оперативно решить вопрос по выпуску карт МИР
В «Тинькофф» заявили о готовности оперативно решить вопрос по выпуску карт МИР
Все карты VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России до истечения срока их действия
Все карты VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России до истечения срока их действия
Дмитрий Азаров встретился с руководителями ветеранского движения Самарской области
Дмитрий Азаров встретился с руководителями ветеранского движения Самарской области
Мед, медведь и масленица: волонтеры «Единой России» устроили проводы русской зимы для детей из ДНР и ЛНР
Мед, медведь и масленица: волонтеры «Единой России» устроили проводы русской зимы для детей из ДНР и ЛНР
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 105.81
0
EUR 115.62
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Судебные приставы поздравили женщин региона с наступающим Международным женским днем
Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В «Тинькофф» заявили о готовности оперативно решить вопрос по выпуску карт МИР

6 марта 2022 12:10
148
В «Тинькофф» заявили о готовности оперативно решить вопрос по выпуску карт МИР

«Тинькофф Банк«» планирует максимально оперативно решить вопрос по выпуску кобейджинговых карт МИР — UnionPay. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Мы пока не выпускаем кобейджинговые карты МИР — UnionPay, но этот вопрос решим максимально оперативно», — приводит РИА Новости сообщение.

В Сбербанке также прорабатывают возможность выпуска кобейджинговой карты МИР — UnionPay, которую можно использовать за рубежом.

Карта МИР — UnionPay будет приниматься как в России, так и в других 180 странах, поддерживающих работу с платёжной системы UnionPay.

О том, что россияне могут использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом совместную карту двух платёжных систем МИР — UnionPay, ранее напомнили в Национальной системе платёжных карт.

Как заявили в ЦБ, карты международных платёжных систем Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России, после того как обе американские компании заявили о приостановке оказания услуг в стране.

Регулятор подчеркнул, что трансграничные операции по этим картам будут недоступны, сообщает РТ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров встретился с руководителями ветеранского движения Самарской области
6 марта 2022  11:32
Дмитрий Азаров встретился с руководителями ветеранского движения Самарской области
135
Сегодня, спустя 80 лет, легендарное произведение Дмитрия Шостаковича, вновь было исполнено на сцене Самарского академического театра оперы и балета.
5 марта 2022  23:07
В Самаре прозвучала легендарная Ленинградская симфония Шостаковича в исполнении оркестра Большого театра
452
Областной парламент утвердил предлагаемые губернатором и Правительством региона поправки в бюджет.
5 марта 2022  18:54
В бюджете Самарской области зарезервированы средства на непредвиденные расходы в условиях санкций
444
«РКС-Самара» публикует список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения
5 марта 2022  13:56
«РКС-Самара» публикует список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения
1072
Дмитрий Азаров провёл совещание по вопросу функционирования строительной отрасли региона в условиях складывающейся экономической ситуации.
4 марта 2022  19:03
Дмитрий Азаров: «Все наши планы в сфере строительства на 2022 должны быть выполнены»
620
Весь список