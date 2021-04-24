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ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5% годовых

24 апреля 2021 22:56
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Банк России начал публиковать прогноз траектории изменения ключевой ставки, включив его в число других макроэкономических показателей.

ЦБ РФ ожидаемо повысил ключевую ставку второй раз подряд на 0,5 п.п., до 5% годовых. Об этом регулятор сообщил 23 апреля, передают "Известия".

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,00% годовых. Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает всё большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска», — говорится в сообщении.

В этих условиях, отметили в Центробанке, баланс рисков смещен в сторону проинфляционных, прогноз по инфляции на текущий год повышен до 4,7–5,2%.

Банк России начал публиковать прогноз траектории изменения ключевой ставки, включив его в число других макроэкономических показателей. В среднем в 2021 году ключевая ставка будет в диапазоне 4,8–5,4%, в 2022 году в среднем за год диапазон прогноза траектории изменения ключевой ставки составит 5,3–6,3%, в 2023-м — 5–6%, следует из материалов регулятора.

В ЦБ также указали, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Целесообразность дальнейшего повышения ставки Банк России будет оценивать на ближайших заседаниях с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Принятые Банком России решения о повышении ставки и произошедшее с начала текущего года увеличение доходностей облигаций федерального займа обусловят рост кредитно-депозитных ставок в будущем, что позволит повысить привлекательность банковских вкладов, защитить сбережения и обеспечить рост кредитования, отметили в ЦБ.

Поддержку восстановлению экономики также оказывает внешний спрос, который продолжает расти, несмотря на сохраняющуюся сложную эпидемическую обстановку в мире.

В 2021 году Банк России прогнозирует рост российской экономики на 3,0–4,0%, это означает, что она вернется к докризисным показателям уже во втором полугодии. Далее, в 2022–2023 годах, по прогнозам регулятора, ВВП вырастет на 2,5–3,5 и 2,0–3,0% соответственно.

Ранее, в марте, Банк России впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 б.п., до 4,5%.

В ЦБ отметили, что темп роста потребительских цен в I квартале текущего года оказался выше прогнозов регулятора. Так, по оценкам на 15 марта, годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7%. Показатели же, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, оказались значительно выше 4% в годовом выражении, указали в регуляторе.

На это во многом повлияло восстановление внутреннего спроса, которое становится устойчивее и происходит быстрее, чем ожидалось.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 июня 2021 года. По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 23 апреля 2021 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Теги: ставки ЦБ РФ

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