ЦБ может обязать банки поднять лимиты на переводы в Системе быстрых платежей

159

ЦБ может обязать банки повысить минимальные лимиты на объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) до 150 тыс. рублей в сутки, передает ТАСС. Об этом говорится в проекте указания ЦБ.

Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября 2021 года. По мнению регулятора, это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан.

Кроме того, с 1 апреля 2022 года участники системы обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью разработанного НСПК мобильного приложения СБП (СБПэй). Это приложение позволяет провести сканирование QR-кода по удобному клиентскому пути и расплатиться через СБП в любых торгово-сервисных предприятиях, которые принимают такой способ оплаты.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. На текущий момент к СБП подключены более 200 банков.

Фото: Максим Чурусов/ТАСС