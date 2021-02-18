Сбербанк и СамГМУ создадут центр научных знаний на базе клиник медуниверситета

176

Сбербанк и Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) расширяют сферу сотрудничества, в среду, 17 февраля, подписано соответствующее соглашение.

Сбербанк и СамГМУ будут проводить совместные исследования, а также реализовывать образовательные и научно-исследовательские проекты, программы и решения в сфере здравоохранения. Таким образом, при участии Сбера на базе клиник медуниверситета будет создан центр научных знаний.

Соглашение также предусматривает совместную работу над проектами, направленными на повышение эффективности деятельности медуниверситета, внедрение цифровых продуктов и решений Сбера, созданных в том числе при участии СамГМУ, разработку и реализацию профессиональных образовательных программ.

Александр Колсанов, ректор СамГМУ, профессор РАН:

«Наш университет имеет успешный опыт долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с Самарским отделением Сбербанка по использованию широкого спектра банковских финансовых инструментов, включая такие, как крупный зарплатный проект, финансовые гарантии, эквайринг и нейросеть. Сегодня создается консорциум, цель которого – создание конкурентоспособного на мировом уровне центра научных знаний и отработка лучших практик развития образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности в области цифрового здравоохранения с активным использованием технологий искусственного интеллекта. Уверен, что наличие высочайших компетенций Сбербанка в сфере цифровых решений и искусственного интеллекта добавит в деятельность консорциума синергетический эффект, принесет успех каждому из его участников и позволит выйти на глобальный уровень прорывных исследований и разработок».

Сергей Тютин, заместитель Председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Сбербанк вносит свой вклад в развитие системы не только регионального здравоохранения. В совместной работе мы ориентируемся на самые высокие мировые стандарты, которые могут быть использованы также и по всей стране. Надеемся, что подписанное соглашение позволит расширить наши горизонты и открыть новые возможности для будущих проектов в этой сфере».

Анатолий Зингер, генеральный директор ООО «ДокДок»:

«Развитие индустрии здравоохранения – один из приоритетов Сбера, как экосистемы. Мы готовы предложить лучшие цифровые решения в этой сфере, чтобы каждый житель страны имел возможность не только получить оперативную и качественную медпомощь, но и заботиться о своем здоровье, предотвращая заболевания с помощью правильного образа жизни и профилактических мер.

Уверен, что наше сотрудничество с Самарским государственным медицинским университетом будет плодотворным и внесет большой вклад в развитие здравоохранения не только в Самарской области, но и в стране в целом».

Также в рамках развития компетенций будущих медиков в области искусственного интеллекта (ИИ) СамГМУ совместно с Корпоративным университетом Сбербанка и дочерней компанией Сбербанка «СберМедИИ» планирует разработать и внедрить к началу следующего учебного года обучающую программу по изучению ИИ для студентов 1 и 2 курсов медуниверситета.