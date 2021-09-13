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Сбер и «Фортум» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики

13 сентября 2021 17:05
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Стороны также изучат возможность реализации других совместных проектов, направленных на снижение углеродного следа, в том числе через механизм «зелёных» сертификатов.

ПАО Сбербанк и ПАО «Фортум» подписали соглашение о сотрудничестве по использованию «зелёной» энергии, производимой «Фортум» и его совместными предприятиями, для энергоснабжения объектов Сбера в Самарской области. Стороны также изучат возможность реализации других совместных проектов, направленных на снижение углеродного следа, в том числе через механизм «зелёных» сертификатов.

Это уже третий этап сотрудничества Сбера и энергетической компании в области декарбонизации. В конце 2020 года совместное предприятие «Фортум» и РФПИ начало снабжать «зелёной» энергией офис Сбера, расположенный в Ульяновске, а в июле 2021-го поставки начались на объекты Сбера в Нижнем Новгороде.

В России «Фортум» напрямую или через совместные предприятия владеет крупнейшим портфелем в области ветровой энергетики, объём которого составляет более 2 ГВт. 

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Цель Сбера — к 2030 году стать полностью углеродно-нейтральным в своей операционной деятельности. Перевод наших офисов на возобновляемые источники энергии — один из важнейших инструментов достижения этой цели. Сейчас уже 27 объектов банка полностью снабжаются энергией из возобновляемых источников, а скоро их будет значительно больше, в том числе и благодаря нашему сотрудничеству с «Фортум». Кроме того, в ряде наших отделений в Астраханской области, Калмыкии и Дагестане установлены собственные солнечные панели, которые частично закрывают потребности этих офисов в энергии".

В Самаре соглашение о сотрудничестве подписали Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко и Исполнительный вице-президент корпорации Fortum Александр Чуваев.

Александр Чуваев, Исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона «Россия»:

"Расширение сотрудничества со Сбербанком по проектам декарбонизации демонстрирует, насколько серьёзно ведущие российские компании относятся к необходимости снижения воздействия на окружающую среду и перехода к безуглеродным источникам энергии. Банк уже стал одним из основных потребителей энергии, производимой нашими ветроэлектростанциями. Мы рады, что наши объекты ВИЭ помогают лидерам рынка реализовать стратегии устойчивого развития, и надеемся на расширение сотрудничества".

Важность соглашения отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его словам, Самарская область имеет высокую плотность населения и антропогенную нагрузку, а потому нуждается во внедрении «зеленых» технологий. 

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Сбер придерживается в своей работе ESG-принципов и особое внимание уделяет экологии. «Зеленая» энергетика – это не просто актуальное явление, это возможность помочь природе, развивая при этом экономику. Реализуя сегодня проекты по альтернативной энергетике, мы делаем значимый вклад в будущее. Уверен, что, подписывая соглашение с нашими партнерами из ПАО «Фортум», мы делаем большой шаг в развитие возобновляемых источников энергии".

 

 

 

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