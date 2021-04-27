Первый в России Общественный центр Сбера открыли в Самаре

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В Самаре открылось уникальное пространство, которое объединит экофрендли-сообщество региона. Общественный центр Сбера позволит жителям Самарской области, неравнодушным к теме экологии, бесплатно проводить мероприятия на своей территории, обсуждать экологические и социальные инициативы, реализовывать проекты.

В оформлении нового пространства использованы современные материалы и технологии, отвечающие всем экологическим требованиям: оптико-акустические выключатели света, светодиодные лампы, авторегуляторы расхода воды. Также в Общественном центре создана безбарьерная доступная среда.

Открыли новый Общественный центр Сбера Председатель Поволжского банка ПАО СберБанк Александр Анащенко и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Для гостей провели экскурсию и показали возможности нового пространства.

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО СберБанк:

«СберБанк очень ответственно относится к экологии, мы одними из первых в стране стали использовать технологии бережливого производства и в своей работе придерживаемся принципа ESG – защита экологии, забота об обществе и ответственное управление бизнесом. Для нас крайне важно, чтобы отношение к природе, к социальной ответственности менялось во всем обществе. Новый шаг – открытие Общественного центра Сбера в Самаре. Я уверен, что Центр объединит экоактивистов, общественно активных жителей региона, позволит создавать новые уникальные проекты, которые повысят значимость экологии для жителей и дадут возможность реализовать социально значимые проекты».

Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области:

«Банковская сфера, которая на протяжении столетий предполагала определённую закрытость, сегодня получает новый курс развития. Это новая концепция, философия развития группы, которую по праву считают самой высокотехнологичной.

Сегодня появляется дополнительная возможность энергичным, ответственным, креативным людям в нашей Самарской области собраться вместе, получить новые знания, обменяться опытом и, используя технологические возможности Сбера, реализовывать свои идеи. Это пример того, как нужно коммуницировать с обществом для выработки совместных идей, которые, уверен, обогатят и нашу область, и всех, кто придет в этот центр, и саму группу компаний»

Также в ходе открытия было подписано соглашение между Поволжским банком СберБанка и Самарским областным отделением «Русского географического общества». Соглашение позволит проводить совместные образовательные и исследовательские программы и проекты в регионе, которые будут направлены на популяризацию изучения географии и смежных наук, знаний о сохранении природы, реализацию научных, культурных, социальных, экологических программ по изучению Самарской области.

Денис Волков, Председатель Самарского областного отделения «Русского географического общества»:

«Сегодня мы заключили важное соглашение, которое позволит нам реализовать совместные проекты. СберБанк является одной из ведущих компаний, активно использующих самые современные цифровые технологии, а Русское географическое общество имеет более чем 175-летний опыт в изучении нашей планеты и популяризации знаний о ней. Уверен, что наше сотрудничество принесет много пользы обществу».