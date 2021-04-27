Я нашел ошибку
Главные новости:
Он отметил, что несвоевременная выплата заработной платы по-прежнему остается актуальной проблемой.
Александр Фетисов провел заседание комиссии по принятию мер по погашению задолженности по зарплате в регионе
Общественный центр Сбера позволит жителям СО бесплатно проводить мероприятия на своей территории, обсуждать экологические и социальные инициативы, реализовывать проекты.
Первый в России Общественный центр Сбера открыли в Самаре
Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему «Послание Президента: взгляд из регионов».
Дмитрий Азаров: «Открытость власти является главным требованием сегодня»
Старт работе центра дали губернатор Дмитрий Азаров и председатель Поволжского банка ПАО СберБанк Александр Анащенко.
Дмитрий Азаров: "Рад тому, что впервые в России общественный центр Сбербанка появился на территории Самарской области" 
Для учеников 9 и 11 классов в эти дни могут проводиться консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации.
С 4 по 7 мая в Самарской области школы работать не будут
На должность генерального директора АНО «ГК Лада» назначена Олимпийская чемпионка 2016 года, экс — игрок тольяттинской команды Ирина Близнова.
Утверждено новое руководство женского гандбольного клуба «Лада»
Президент Украины заявил, что не намерен отказываться от минских соглашений, но считает необходимым обновить несколько пунктов.
"С мощными игроками": Зеленский предложил создать параллельно "нормандскому" новый формат переговоров по Донбассу
Отстаивать честь Самарской области в финале чемпионата ПФО будут девушки из Отрадного и юноши из Сызрани.
Определились сильнейшие школьные сборные лиги «КЭС-Баскет» региона
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.96
0.19
EUR 90.47
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Дети сотрудников УИС СО покатались на электросамокатах
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Первый в России Общественный центр Сбера открыли в Самаре

27 апреля 2021 19:47
99
Общественный центр Сбера позволит жителям СО бесплатно проводить мероприятия на своей территории, обсуждать экологические и социальные инициативы, реализовывать проекты.

В Самаре открылось уникальное пространство, которое объединит экофрендли-сообщество региона. Общественный центр Сбера позволит жителям Самарской области, неравнодушным к теме экологии, бесплатно проводить мероприятия на своей территории, обсуждать экологические и социальные инициативы, реализовывать проекты.

В оформлении нового пространства использованы современные материалы и технологии, отвечающие всем экологическим требованиям: оптико-акустические выключатели света, светодиодные лампы, авторегуляторы расхода воды. Также в Общественном центре создана безбарьерная доступная среда. 

Открыли новый Общественный центр Сбера Председатель Поволжского банка ПАО СберБанк Александр Анащенко и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Для гостей провели экскурсию и показали возможности нового пространства.

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО СберБанк: 

«СберБанк очень ответственно относится к экологии, мы одними из первых в стране стали использовать технологии бережливого производства и в своей работе придерживаемся принципа ESG – защита экологии, забота об обществе и ответственное управление бизнесом. Для нас крайне важно, чтобы отношение к природе, к социальной ответственности менялось во всем обществе. Новый шаг – открытие Общественного центра Сбера в Самаре. Я уверен, что Центр объединит экоактивистов, общественно активных жителей региона, позволит создавать новые уникальные проекты, которые повысят значимость экологии для жителей и дадут возможность реализовать социально значимые проекты».

Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области

«Банковская сфера, которая на протяжении столетий предполагала определённую закрытость, сегодня получает новый курс развития. Это новая концепция, философия развития группы, которую по праву считают самой высокотехнологичной. 

Сегодня появляется дополнительная возможность энергичным, ответственным, креативным людям в нашей Самарской области собраться вместе, получить новые знания, обменяться опытом и, используя технологические возможности Сбера, реализовывать свои идеи. Это пример того, как нужно коммуницировать с обществом для выработки совместных идей, которые, уверен, обогатят и нашу область, и всех, кто придет в этот центр, и саму группу компаний»

Также в ходе открытия было подписано соглашение между Поволжским банком СберБанка и Самарским областным отделением «Русского географического общества». Соглашение позволит проводить совместные образовательные и исследовательские программы и проекты в регионе, которые будут направлены на популяризацию изучения географии и смежных наук, знаний о сохранении природы, реализацию научных, культурных, социальных, экологических программ по изучению Самарской области. 

Денис Волков, Председатель Самарского областного отделения «Русского географического общества»:

«Сегодня мы заключили важное соглашение, которое позволит нам реализовать совместные проекты. СберБанк является одной из ведущих компаний, активно использующих самые современные цифровые технологии, а Русское географическое общество имеет более чем 175-летний опыт в изучении нашей планеты и популяризации знаний о ней. Уверен, что наше сотрудничество принесет много пользы обществу».

 

Теги: Общественный центр Самара сбер

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Старт работе центра дали губернатор Дмитрий Азаров и председатель Поволжского банка ПАО СберБанк Александр Анащенко.
27 апреля 2021, 19:02
Дмитрий Азаров: "Рад тому, что впервые в России общественный центр Сбербанка появился на территории Самарской области" 
Старт работе центра дали губернатор Дмитрий Азаров и председатель Поволжского банка ПАО СберБанк Александр Анащенко. Политика
55
Журналистам   рассказали о завершении строительства филиала Третьяковской галереи в Самаре, программе фестиваля набережных «ВолгаФест», премьере балета «Дон Кихот».
27 апреля 2021, 16:20
В ТАСС прошла пресс-конференция «Самара – время нового: 5 культурных явлений, которые нельзя пропустить»
Журналистам   рассказали о завершении строительства филиала Третьяковской галереи в Самаре, программе фестиваля набережных «ВолгаФест», премьере... Общество
201
Будьте внимательны и осторожны!
27 апреля 2021, 15:59
В СО сохранится сильный ветер
Будьте внимательны и осторожны! Общество
147
В центре внимания
Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему «Послание Президента: взгляд из регионов».
27 апреля 2021  19:20
Дмитрий Азаров: «Открытость власти является главным требованием сегодня»
Политика
97
Самарских фермеров поддерживают в развитии
27 апреля 2021  13:23
Самарских фермеров поддерживают в развитии
Экономика
232
В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая.
27 апреля 2021  10:52
В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая
Общество
268
В Самарской области эпидемиологическая ситуация не позволяет снимать коронавирусные ограничения
27 апреля 2021  09:56
В Самарской области эпидемиологическая ситуация не позволяет снимать коронавирусные ограничения
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
293
В этом году в Самаре должен появиться первый транспортно-пересадочный узел Пятилетка»
27 апреля 2021  09:34
В этом году в Самаре должен появиться первый транспортно-пересадочный узел «Пятилетка»
Транспорт
584
Весь список