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Выставка «Игрушка Маркет» ждет самарских производителей и поставщиков в 2026 году

15 апреля 2025 18:48
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Выставка «Игрушка Маркет» ждет самарских производителей и поставщиков в 2026 году

В марте следующего года при поддержке Минпромторга РФ состоится третья международная специализированная выставка детских товаров «Игрушка Маркет 2026». Организатор выставки – ГК «Майер».

Выставка организована для расширения производства и экспорта, развития бизнеса и заключения перспективных контрактов между российскими производителями, что соответствует национальным целям развития России, обозначенным Президентом страны.

В 2025 году выставка прошла в «Крокус Экспо» и ее участниками стали около 300 компаний, которые представили закупщикам отраслевых розничных сетей и селлерам маркетплейсов свои премьеры, новинки и новые бренды от российских и мировых производителей. В течение 3-х дней в работе выставки приняли участие более 12 000 специалистов отрасли из 32 стран мира и 87 регионов России.

На стендах участников и на тематической площадке трендов отрасли «Галерея новинок» специалисты ознакомились с новыми товарами в категориях детские игрушки, товары для детей, новогодняя и праздничная продукция, канцелярские товары, подарки, подарочные наборы, сувениры, товары для творчества, ароматы для интерьера, украшения и бижутерия, подарочная упаковка.

Известной, что в следующем году международная специализированная выставка детских товаров «Игрушка Маркет 2026» состоится с 17 по 19 марта МВЦ «Крокус Экспо» (пав. 2, зал 10).

Подробнее об условиях участия в мероприятии можно узнать по тел. +7 (495) 363-50-32(33) или в сети Интернет на страницах: www.christmasbox.ru, www.igrushka-market.ru

 

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