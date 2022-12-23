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Суть экосистемы технопарка «Жигулёвская долина» – не только в поддержке технологичного предпринимательства, но и в уникальной внутренней среде – окружении, задающем темп жизни инноватора, где важен не только обмен визитками, а диалог, трансфер компетенций и взаимополезные отношения.

23 декабря в «Жигулевской долине» состоялось очередное заседание Клуба резидентов. Традиционный нетворкинг собрал «жителей» технопарка, чтобы познакомить их с новыми резидентами, успешно прошедшими Экспертный совет.

Открывая встречу, заместитель директора ГАУ «ЦИК СО», управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Игорь Смирнов провел для участников краткий экскурс по основным элементам экосистемы технопарка, акцентировав внимание на различных инструментах поддержки высоких технологий через технопарк.

– В технопарке «Жигулевская долина» реализуется принцип единого окна поддержки инновационного бизнеса. Становясь резидентом технопарка, каждая инновационная компания может рассчитывать на всестороннюю помощь в выращивании своего проекта от уровня идеи до действующего производства, – отметил Игорь Смирнов.

Руководитель Центра по управлению и развитию технопарков Дмитрий Мазырин рассказал о встраивании новых резидентов в экосистему технопарка и возможностях пошагового развития проектов через технопарк. Заместитель руководителя Регионального центра инжиниринга (РЦИ) Александр Кравчук представил возможности Центра для развития проектов резидентов.

О программах Фонда содействия инновациям для технологических предпринимателей рассказал специалист Центра управления инновациями ГАУ «ЦИК СО» Евгений Миронов. Руководитель Центра по связям с общественностью Наталья Сотникова презентовала спектр услуг конгресс-центра технопарка, который является одним из крупнейших в регионе и имеет ряд престижных наград, в том числе Russian Business Travel & MICE Award.

Одна из ярких граней экосистемы технопарка – культурно-досуговая часть жизни «Жигулевской долины», в которой с удовольствием участвуют тольяттинцы и жители области. Об активностях в периметре технопарка рассказала советник директора технопарка «Жигулевская долина» Ирина Феопентова.

Технопарк – это не только место, притягивающее инновации, но и комфортная сервисная система. Участники Клуба резидентов познакомились с сервисными партнерами «Жигулевской долины», среди которых ООО «ДИДЭ ИНЖИНИРИНГ», компании «СЕРКОНС», юридической компании «АСПЕН» и Россельхозбанк.

Кульминацией встречи стала презентация проектов новых резидентов технопарка. Онлайн и офлайн было представлено 13 проектов, среди которых разработки в области инжиниринга, производства пластиковых изделий, быстровозводимых зданий, а также разработки в области нефтехимии, медицины, автопрома и многих других сфер.

- Мы довольно долго уже занимаемся своим стартапом и понимаем, что те меры поддержки, которые мы получим, являясь резидентами технопарка, помогут нам развиться, - уверен Илья Угрюмов, разработчик ERP-системы управления производственным циклом, которая учитывает эффективное рабочее время сотрудников. - Статус резидента даст нам возможность масштабироваться и расти. Мы сможем «допилить» свой проект, вывести его на рынок, привлечь к нему новую аудиторию, новых клиентов и помочь некоторым отраслям промышленности.

Антон Жданов, компания «Лига-маркет» (г. Тольятти), стал резидентом технопарка с проектом разработки и запуска производства линейки антикоррозийных пленок на основе отечественных компонентов:

– Наши пленки используются для упаковки металлических изделий и позволяют сохранить их целостность и защитить их от коррозии на срок от 3 до 10 лет. Нам очень понравилась экосистема, которая создана «Жигулевской долиной», особенно нам интересны услуги Регионального центра инжиниринга, с которым мы уже взаимодействовали, но пока не в качестве резидентов. Также нам интересна публичность, которую может обеспечить технопарк для нашей компании.

Виктор Федотов (г. Сызрань) занимается разработкой и выводом на рынок улучшенного многослойного кровельного покрытия на основе нового полимерного компаунда и технологии его промышленного производства:

- Есть три причины, почему мы стали резидентами «Жигулевской долины». Первое – здесь сосредоточены все ресурсы для развития инноваций в нашем регионе, в том числе есть уникальная возможность получать самую свежую и оперативную информацию о новых мерах поддержки инноваторов. Второе – финансовые потоки и инвесторы и, третье – шикарная материально-техническая база. Всеми этими составляющими мы обязательно будет активно пользоваться для развития нашего проекта.

По окончании официальной части Клуба резидентов участников ждал небольшой сюрприз: в малом конференц-зале технопарка «Эрида» состоялся показ научно-документального альманаха «16 способов изменить мир» про инновационные проекты.

Фото: пресс=служба технопарка