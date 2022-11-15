В самарском Агропарке открылась национальная выставка продукции Наманганской области

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Сегодня, 15 ноября, губернатор Дмитрий Азаров вместе с хокимом Наманганской области Шавкатом Абдуразаковым открыл и оценил специализированную выставку товаров из Республики Узбекистан, которая организована на площадке самарского «Агропарка». Здесь представлено около 400 видов продукции от более 70 производителей Наманганской области, а предприниматели двух стран проводят переговоры о развитии бизнеса.

Напомним, в эти дни в Самарской области с деловым визитом находится делегация Наманганской области Республики Узбекистан. Вчера Губернатор Дмитрий Азаров и хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков заключили соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. В рамках сотрудничества двух регионов в самарском «Агропарке» сегодня была открыта выставка производителей из Наманганской области. На ней представлены швейные и трикотажные изделия, нетканые материалы, текстильные ткани, пряжа, ковры, одежда, продукты питания, фармацевтика, стройматериалы, изделия нефтяной и химической промышленностей, ремесленная продукция и многое другое. Всего на выставке работает более 70 производителей из Узбекистана.

«Очень рад, что визит делегации Наманганской области в Самарскую область, который проходит на протяжении нескольких дней, имеет очень много направлений для сотрудничества. Проведены переговоры на уровне органов государственной власти, проведены переговоры и намечены направления сотрудничества между нашими муниципалитетами, проведено более 50 встреч в формате B2B между нашими предпринимателями. Еще одним аспектом этого действительно значимого события, дней Наманганской области, визита нашего друга и партнера, является открытие этой выставки, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, - Уверен, что дары солнца с благословенной узбекской земли в такую ненастную погоду порадуют наших земляков, жителей Самарской области. В каждом фрукте, который здесь представлен, есть частичка тепла узбекской Республики».

Выставка товаров Наманганской области будет работать в «Агропарке» до 19 ноября. Хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков поблагодарил губернатора Самарской области за возможность представить на самарской земле продукцию из Узбекистана: «Мы рады, что наша делегация участвует в таком мероприятии, организована выставка в огромном и красивом комплексе. Спасибо губернатору, что создали для наших предпринимателей такие условия».

Отметим, что в апреле этого года делегация Самарской области с экономической миссией посещала Узбекистан. В рамках визита были заложены перспективные направления сотрудничества. Теперь для укрепления и дальнейшего развития сотрудничества в Самарскую область прибыла делегация Наманганской области. В ее составе - около 70 человек. Это руководители органов власти, представители бизнеса, делового сообщества, социальной сферы.

«Думаю, что количество участников делегации является показателем внимательного отношения к сотрудничеству между нашими странами, между нашими субъектами. Искренне благодарен хокиму Шавкату Шокирджановичу за такой подход к визиту – детальный, внимательный. И, конечно, рад, что визит носит ответный характер. Делегация Самарской области весной побывала в Наманганской области и провела большое количество встреч, достигла договоренностей, которые уже реализуются как на территории Самарской области, так и Наманганской области», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Узбекистан традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области, занимая одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров региона. За последние несколько лет увеличился объем взаимной торговли, в том числе текстильной продукцией, специальной техникой, продуктами питания и строительными материалами. Внешнеторговый оборот между Самарской областью и Республикой Узбекистан за 6 месяцев 2022 года составил 117,2 млн. долларов, это 143,8 % от уровня аналогичного периода 2021 года. Вопросы дальнейшего развития взаимной торговли, экспорта и импорта в эти дни обсуждаются на B2B - переговорах самарских и наманганских компаний.

«Вчера были проведены встречи между компаниями Самарской области и Наманганской области, достигнуты соглашения на сумму более 75 млн. долларов. Сегодня переговоры, встречи продолжаются. Думаю, что у нас есть огромный потенциал для взаимной торговли», - сообщил Шавкат Абдуразаков.

В рамках сотрудничества двух регионов обсуждается открытие на территории Самарской области торгово-распределительного центра Наманганской области, а также торговых домов на территории обеих областей. По приглашению Дмитрия Азарова делегация Наманганской области в следующем году намерена принять участие в Поволжской агропромышленной выставке, которая традиционно осенью проводится в поселке Усть-Кинельский. Сегодня Дмитрий Азаров, посетив выставку товаров Наманганской области в «Агропарке», поручил министерству экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области разработать электронную платформу для взаимодействия по проведению переговоров между предпринимателями двух субъектов и организации поставок продукции.

Сотрудничество Самарской и Наманганской областей включает не только развитие торгово – экономических связей, но и культурный обмен. Так, вчера на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета им.​ Д.Д.Шостаковича состоялся концерт артистов Республики Узбекистан.

Делегация из Республики Узбекистан пробудет в Самарской области до 16 ноября. В программе ее работы – посещение технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», встреча с руководством Центра прорывных исследований «Информационные технологии в медицине».

«Считаю, наше сотрудничество с Самаркой областью будет еще эффективнее», - сказал хоким Наманганской области.

«Уверен, что мы вместе с вами можем сделать многое для взаимовыгодного сотрудничества, которое будет укреплять дружбу между нашими народами, укреплять узы дружбы между нашими государствами», - отметил губернатор Самарской области.

Фото: Дмитрий Бурлаков