В Самарской области завершается работа над проектом бюджета

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов встретился с региональными депутатами – руководителем фракции «Единая Россия» в областном парламенте Александром Живайкиным и председателем комитета Самарской Губернской Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктором Кузнецовым. Во встрече также принял участие министр управления финансами Андрей Прямилов.

Участники встречи обсудили проект бюджета на будущий 2023 год и плановый период 2023-2025 годов. Главными темами разговора стали учет в проекте бюджета поправок и предложений, внесенных депутатами различных фракций, согласование документа с муниципалитетами и общественными организациями, а также соблюдение сроков принятия бюджета (по закону до 1 декабря предыдущего года).



Министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов сообщил, что при работе над документом были учтены риски, связанные с меняющимися экономическими условиями. Тем не менее, доходная часть в проекте бюджета на 2023 год запланирована выше, чем первоначальный уровень 2022 года, на 9,8 миллиарда рублей.

Бюджет сохранил социальную направленность: более 70% расходов без учета дорожного фонда составляет финансирование социальных обязательств, реализация мер социальной поддержки граждан с низкими доходами, семей, имеющих детей, и других льготников, отчисления в фонды оплаты труда. Вместе с тем, при высоком уровне социальных расходов, бюджет по-прежнему можно охарактеризовать как «бюджет развития».



В документе в полной мере предусмотрены средства, необходимые на софинансирование национальных проектов, привлечения федеральных средств в соответствии с заключенными ранее соглашениями.

Все инвестиционные проекты региона, которые были начаты в предыдущие годы, также нашли отражение в проекте бюджета.

«Мы приступили к работе над бюджетом на очередной трехлетний период буквально сразу после принятия предыдущего бюджета. Потому что очень важно при планировании такого документа видеть перспективы не только на 2-3 года, но и ближайшие 5-7 лет как минимум. Я очень благодарен депутатам Самарской Губернской Думы, фракции «Единая Россия» за то, что они обращают наше внимание на определенные моменты, которые волнуют жителей губернии и которые серьезно влияют на жизни людей. Как вы знаете, мы совместно со всеми депутатами Самарской Губернской Думы сформировали таблицу поправок и учли те направления, которые по тем или иным причинам не были отражены в первоначальном проекте бюджета. На сегодня абсолютное большинство поправок как по сумме, так и по количеству, учтено и при формировании бюджета на очередной трехлетний период мы повторим ту практику, которая уже показала свою эффективность. Уверен, что итоговый финансовый документ будет социальным бюджетом и бюджетом развития. Хочу поблагодарить депутатский корпус за такую активную работу», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Прежде чем основной финансовый документ будет вынесен на рассмотрение областного парламента, он должен пройти согласование в муниципалитетах и получить одобрение общественных организаций.



«Мы обсудили и согласовали график прохождения бюджета через комитеты Самарской Губернской Думы с тем, чтобы по максимуму привлечь к обсуждению этих проблем и общественность, и муниципалитеты. У нас 435 субъектов имеют право законодательной инициативы, все они получат в ближайшее время проект бюджета. Мы постараемся в сжатые сроки аккумулировать эти замечания. Мы исходим из того, что бюджет нужно принимать в крайнем случае к началу декабря, потому что этот месяц, как показывает практика, является самым эффективным для заключения контрактов с федеральными органами государственной власти. В конце декабря 2021 года мы вносили поправки к первоначальному варианту, и они дали дополнительные 27 млрд рублей. А всего по этому году мы имеем объем федеральных трансфертов на сумму 92 млрд. Это, безусловно, результат огромной работы губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и Правительства, которые смогли это обеспечить. Задача депутатов – помочь обеспечить эффективную работу Правительства и в следующем году», – отметил Виктор Кузнецов.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин подчеркнул, что даже в непростой ситуации в проекте бюджета сохранено финансирование значимых проектов и программ.



«Благодарю Председателя Правительства Самарской области, команду Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова за конструктивную работу с членами фракции «Единая Россия». Сегодня мы уже находимся на финишной прямой при формировании главного финансового документа, и обсудили в основном технические вещи.

Сейчас, когда ни одна программа 2022 года не была сокращена и не заморожена, мы четко понимаем, что сумеем принять бюджет, направленный на развитие нашего региона. Оптимизм внушает и вчерашнее заседание фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации. По многим программам на следующий год есть даже увеличение финансирования. Это позволит нам развиваться даже в сегодняшних непростых условиях. И мы, депутаты Самарской Губернской Думы, видим, что Самарская область готова к вызовам», – выразил уверенность Александр Живайкин.