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В Самарской области состоялась конференция «ЗА – ЗАВОД! СЪЕЗД II»

26 марта 2025 14:40
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Участники конференции обсудили актуальные вопросы развития промышленности.

В Самарской области состоялась конференция «ЗА – ЗАВОД! СЪЕЗД II», которая собрала владельцев и руководителей машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий региона, а также представителей институтов развития и поддержки промышленности. Основными темами обсуждения стали решение вопроса дефицита кадров, необходимость локализации производств и поиск новых рынков сбыта.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что от локализации и создания новых кооперационных цепочек напрямую зависят экономический рост региона.

Организаторами мероприятия выступили ООО «Торгово-производственная компания Брик», ООО «ИНГРО» и Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

В Самарской области сейчас успешно действуют два промышленных кластера: «Кластер автомобильной промышленности» и «Кластер инновационного станкостроения РУДА». «Создание кластеров – это значительный шаг к достижению технологического суверенитета. Они помогут развивать кооперационные связи и реализовывать совместные проекты по созданию высокотехнологичных продуктов», – подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

О действующих мерах поддержки для промышленных предприятий рассказала Юлия Красина, руководитель Государственного Фонда развития промышленности Самарской области. Сейчас производственникам предлагаются выгодные условия льготного кредитования, безвозвратные субсидии на закупку стартовой продукции и снижение страховых взносов.

В рамках федерального проекта «Производительность труда» Региональный центр компетенций готов оказать предприятиям всестороннюю поддержку в реализации проектов по повышению эффективности. «Именно оптимизация внутренних процессов помогает достигать лучших результатов, открывая внутренние резервы предприятий», - считает Елена Дубовова, первый заместитель РЦК.

«Сегодня жизненный цикл продукта иногда короче, чем срок окупаемости оборудования, которое закупает бизнес, живя в парадигме «один в поле воин». Только объединение поможет создавать новые продукты. Промышленные кластеры для решения этой задачи идеальный инструмент, - отметил Игорь Петров, собственник и директор ООО «Торгово-производственная компания Брик».

 

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области

Теги: Самара

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