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В Самарской области с 1 июля 2025 года повысят тарифы на электроэнергию

25 ноября 2024 19:15
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В Самарской области с 1 июля 2025 года повысят тарифы на электроэнергию

Проект приказа разработал региональный департамент ценового и тарифного регулирования.

В документе представлен расчет стоимости поставляемой электрической энергии. Он предполагает, что одноставочный тариф, который в Самарской области сейчас составляет 5,48 руб. за 1 кВт/ч, со второго полугодия 2025-го увеличится до 6,16 руб. Для потребителей, которые пользуются системой оплаты, разделенной на две зоны суток, дневной тариф вырастет с 6,38 до 7,18 руб., а ночной - с 3,3 до 3,7 руб. за 1 кВт/ч. В трехзонном тарифе в пиковые часы стоимость за 1 кВт/ч повысится с 7,44 руб. до 8,37 руб., в полупиковые часы рост составит с 5, 48 руб. до 6,16 руб., а по ночам - с 3,15 руб. до 3,56 руб.

Для потребителей, проживающих в домах с электрическими плитами и электроотоплением, тарифы также увеличатся, но в целом останутся ниже, чем для других абонентов. Одноставочный тариф вырастет с 3,84 руб. до 4,31 руб. за 1 кВт/ч. Для двухтарифной системы дневная ставка повысится с 4,47 руб. до 5,03 руб., а ночная - с 2,31 руб. до 2,59 руб. При системе оплаты, разделенной на три зоны в пиковые часы стоимость увеличится с 5,21 руб. до 5,86 руб., в полупиковое время - с 3,84 руб. до 4,31 руб., а ночью - с 2,21 до 2,49 руб.

Проект приказа пока не утвержден. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу, пишет Сова.

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