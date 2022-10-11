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В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов. Основные параметры главного финансового документа будущего года были озвучены на совещании, которое провел в понедельник, 10 октября 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

«Работаем над проектом закона об областном бюджете в сложной геополитической обстановке, в условиях постоянных изменений в мировой экономике, экономике Российской Федерации и Самарской области. В основе проекта бюджета пока предварительный прогноз социально-экономического развития в будущем году. В целом проект базируется на оценке ожидаемых доходов текущего года с учетом консервативного варианта прогноза социально-экономического развития области на плановый период с учетом зависимости налоговых поступлений от результатов деятельности крупных налогоплательщиков. Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов на будущий год составит 191, 885 миллиарда рублей, общий объем поступлений в дорожный фонд – 20, 862 миллиарда рублей. Общий планируемый объем расходов, с учетом собственных источников и источников покрытия бюджетного дефицита – 217,009 миллиарда рублей», – отметил министр управления финансами Андрей Прямилов.

Глава ведомства добавил, что проект бюджета сформирован пока только с учетом собственных, региональных доходов, поскольку проект федерального закона пока не принят и проходит утверждение в Государственной Думе РФ. Как и в предыдущие годы, закон о бюджете будет носить социально ориентированный характер, приоритеты бюджета останутся прежними.

Это полное финансовое обеспечение защищенных статей, безусловное исполнение всех законодательно установленных публично-нормативных и иных социально значимых расходов. Традиционно в законе о бюджете отведено особое место социальным отраслям: здравоохранению, образованию, культуре, физической культуре и спорту. На их финансирование будет направлено более 60% бюджета. На меры социальной поддержки граждан запланировано более 31 миллиарда рублей.

«Проект бюджета будет вынесен на расширенное заседание Самарской Губернской Думы в конце октября. Хочу обратить внимание всех главных распорядителей бюджетных средств, что сейчас в ходе текущей работы необходимо четко отрабатывать с федеральными органами исполнительной власти вопросы привлечения федеральных средств для реализации перспективных проектов. На будущий год 40 миллиардов рублей планируемых поступлений у нас уже закреплено соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, это не маленькая сумма. И еще 10-12 миллиардов дополнительно, как мы ожидаем, к нам придут по различным направлениям в рамках реализации национальных проектов и государственных программ», – подчеркнул председатель Правительства Самарской области.

Виктор Кудряшов поручил главам министерств подготовить дополнительные предложения по финансированию из федеральных социальных объектов капитального строительства.