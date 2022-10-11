В Самарской области продолжает расти спрос на персонал

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, подвела итоги сентября на рынке труда Самарской области: за месяц количество вакансий в регионе увеличилось на 6,1% по сравнению с августом.

Спрос на персонал в Самарской области прирастал на протяжении всех летних месяцев, в сентябре этот тренд сохранился, несмотря на небольшие понедельные колебания в динамике.

По сравнению с августом, в сентябре наиболее заметно выросло количество вакансий в сферах «Маркетинг, реклама, PR» (предложений о работе здесь стало на 24,7% больше, чем в августе), «Административный персонал» (+18,3%), «Транспорт, логистика» (+14,2%), индустрия красоты и фитнеса (+13,5%).

Падение спроса на персонал в регионе произошло лишь в четырех профессиональных сферах: «Добыча сырья» (здесь в сентябре было открыто на 6,8% меньше вакансий), «Бухгалтерия, управленческий учет» (-2,9%), «Юристы» (-2,7%), «Наука, образование» (-1%).

«Рынок труда реагирует на изменения не одномоментно, вероятнее всего, влияние частичной мобилизации наиболее ярко проявится в октябре. Сегодня происходит масштабная перестройка работы HR-отделов: все организации независимо от форм собственности обязаны проводить определённые мероприятия в рамках мобилизационной подготовки, в том числе вести воинский учёт граждан по месту их работы или учёбы. Некоторые компании в связи с этим даже открывают дополнительные вакансии для специалистов по мобилизационной работе. Но в целом сейчас подбор новых людей - далеко не первоочередная задача. Чего ждать от рынка труда в наступившем месяце? Во-первых, возможно увеличение числа вакансий, предлагающих временную занятость и оформление по срочному трудовому договору — работодателям будут необходимы люди на замену призванным на военную службу по мобилизации. Во-вторых, может усилиться дефицит кадров в тех профессиональных сферах, где в большей степени занято трудоспособное мужское население — это производство, транспорт, строительство. В-третьих, на фоне усиления нехватки кадров работодатели могут стать более лояльными к соискателям без опыта работы, а также к людям старшей возрастной категории. Помимо прочего, нельзя не учитывать и общее эмоциональное состояние людей, которое неминуемо влияет на продуктивность. Работодателям сегодня следует внимательно относиться к своим сотрудникам: на непроработанный постковидный синдром и тревогу по поводу экономической нестабильности накладываются новые потрясения, а в некоторых случаях — и дополнительная нагрузка. Чтобы компании могли оперативно оценивать уровень стресса сотрудников и поддерживать их, мы открыли доступ к платформе обратной связи kakdela на ближайшие 5 месяцев. Доступ без оплаты будет действовать до 1 марта 2023 года», - комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.