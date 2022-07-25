В Самарской области отметили День работника торговли

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В минувшие выходные в регионе широко отпраздновали профессиональный праздник работников торговли. Основные торжества развернулись на площади имени Куйбышева областного центра: здесь прошел красочный фестиваль «Ярмарка вкусов», на котором демонстрировали свое мастерство самарские рестораторы, а продавцы предлагали гостям праздника продукцию местного производства. Центральным событием фестиваля стало чествование лучших работников отрасли.

Поздравить работников сферы торговли с профессиональным праздником пришел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Началась программа праздника с круглого стола, в ходе которого с региональными предпринимателями и руководителями крупных торговых сетей обсудили особенности развития отрасли в сложившихся экономических условиях, перспективные направления ритейла, варианты взаимодействия и поддержки отрасли со стороны властей.

Как отметил Виктор Кудряшов, сфера торговли в Самарской области традиционно занимает сильные позиции и в настоящее время динамично развивается. «Сегодня это более 13 тысяч магазинов, более 3,5 тысяч учреждений общественного питания, более 150 рынков и ярмарок, значительный экономический эффект и существенный вклад в бюджет области. В сфере торговли заняты 132 тысячи человек, это практически каждый пятый трудоспособный житель региона», - подчеркнул председатель облправительства.

Виктор Кудряшов поблагодарил представителей отрасли за энергичные действия и конструктивную позицию в первые недели после ввода западных санкций, когда совместными усилиями ритейлеров и властей удалось в сжатые сроки преодолеть наметившийся дефицит отдельных товаров. Он также рассказал о мерах по поддержке и развитию отрасли, в частности, о масштабной программе развития ярмарочной торговли.

«Доступность товаров и комфортные условия для их приобретения – важный показатель качества жизни, и поэтому день работника торговли – праздник для всех нас, ведь каждый человек является покупателем», - сказал Виктор Кудряшов.

Глава регионального кабмина внимательно выслушал доклады о планах, предложения и пожелания представителей отрасли и выразил уверенность, что такие встречи будут проводиться регулярно.

С фестивальной сцены Председатель областного Правительства обратился к работникам сферы торговли и всем собравшимся.

«Сегодня работники торговли – грамотные, ответственные, образованные люди, которые хорошо разбираются в технических тонкостях, поскольку сейчас в сферу торговли привлекается все больше технических средств. Это люди, которые обладают замечательными человеческими качествами, они всегда настроены на позитив, ведь мы приходим в магазины не только для того, чтобы купить товар, но и чтобы пообщаться, зарядиться хорошим настроением. Я поздравляю всех работников торговли с профессиональным праздником. Благодарю их за важный для всех нас труд, желаю им крепкого здоровья! Уверен, что стандарты торговли, обслуживания потребителей в Самарской области будут только улучшаться», - поздравил работников торговли председатель регионального Правительства. Виктор Кудряшов вручил представителям отрасли награды Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Глава регионального кабмина также посетил торговые ряды, пообщался с производителями продукции и принял участие в мастер-классе по приготовлению блюд от самарских рестораторов.

По общему мнению участников фестиваля, такие события дают жителям возможность больше узнать о новых товарах, убедиться в их качестве, познакомиться с продуктами, которых не встретишь большом торговом центре или сетевом магазине. Большинство предпринимателей, как правило, продают товар в небольших точках, в своих мастерских либо через интернет. Покупатели же тянутся к своему, местному, доверяют ему, для них это шанс убедиться, что в регионе есть интересное производство. Неслучайно в основном в рамках ярмарочной программы фестиваля были представлены товары под брендом «Самарский продукт».