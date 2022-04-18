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В Самарской области начался массовый выпуск асфальтобетонных смесей

18 апреля 2022 17:24
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Для ремонта на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Самарской области начался массовый выпуск асфальтобетонных смесей для ремонта на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Представители регионального минтранса проверяют техническое состояние производств, объемы инертных материалов и готовность заводских лабораторий. Модернизация и развитие региональной дорожной сети находятся на постоянном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«На этот год объекты уже проторгованы давно, подрядчики готовились с осени-зимы, и каждая организация примерно видела свой объем работ, который должна была подготовить. Перед выходом на объекты, и на каждом этапе ремонта или строительства автомобильной дороги, мы проверяем качество материалов. Сейчас проверяем наличие материалов, подготовку лабораторий к испытаниям асфальтобетонных смесей», - рассказала во время очередной проверки Ольга Панафенова, руководитель отдела контроля качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В 2020 году требования к качеству дорожного полотна после ремонта изменились, продлевается срок службы покрытия, внедряются передовые материалы, технологии для обеспечения ровности проезжей части. По новому ГОСТу асфальтобетонные смеси должны отвечать, как погодным условиям региона, где они применяются, так и проектной нагрузке дороги.

«В 2020 году модернизировали установку для выпуска смесей по новому ГОСТу. Заменили блок вибрационного грохота, мешалку, дозаторы. К сезону мы готовы, материалов закуплено порядка 85 процентов. Щебень, в основном завозим с Урала, марки, требуемой СНИПами прочности. Битум берем с НПЗ Самарской области, песок местный намывной. Все смеси, которые необходимы на объектах, марок: А - 32, А- 16, ЩМА, для всех видов работ полностью выпускаем сами, для всех слоев дорожной одежды, покрытие на тротуары, на остановки - все производится здесь», - пояснил Дмитрий Тумаев, генеральный директор подрядной организации.

Срок службы новых и обновленных дорожных участков напрямую зависит от качества работ. Из-за возрастающих нагрузок на трассы меняются сами принципы их проектирования, технологии производства дорожных покрытий, подбирается определенный зерновой состав. Также, под дорожно-климатическую зону подбирается нефтебитум, и вмешиваются добавки, которые улучшают характеристики битума.

«Наша испытательная лаборатория занимается выходным контролем инертных материалов, битумных вяжущих, добавками, также ведем контроль непосредственно при выпуске асфальтобетонной смеси с завода и готовой дорожной одежды самих объектов. Лаборатория полностью оснащена необходимым оборудованием и аккредитована», - добавила Фарида Галиева, представитель испытательной лаборатории.

В 2022 году в рамках реализации дорожного нацпроекта в Самарской области в нормативное состояние приведут более 200 км автомобильных дорог общего пользования. Среди них около 190 км на трассах регионального значения и более 20 км автомобильных дорог и улично-дорожной сети местного значения.

На всех объектах дорожное покрытие будет уложено с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА 16, ЩМА 20, асфальтобетона марок А 16 ВН и А 16 ВТ. Всего, планируется уложить около 250 тысяч тонн высококачественной асфальтобетонной смеси, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

 

Фото:   пресс-служба департамента информационной политики СО

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