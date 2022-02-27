В Самарской области хотят изменить правила работы рынков

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Фермеры Самарской области могут получить больше мест на местных рынках. Такие преимущества предусмотрены в законопроекте, который вынесли на обсуждение в комитет по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи.

Авторы документа считают, что местные производители не могут продавать свой товар самостоятельно. Этой проблемой озаботились представители Союза садоводов, овощеводов и питомниководов губернии, а также регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

— Фермеры вынуждены отправлять его в другие регионы или уничтожать его. При этом жители губернии покупают те же продукты не у самих поставщиков напрямую, а через перекупщиков по завышенным ценам, — следует из пояснительной записки к законопроекту, — заявили авторы законопроекта в декабре 2021 года.

Одним из вариантов решения этого вопроса, по мнению авторов инициативы, является увеличение количества мест на рынках. Для фермеров, занятых в малом и среднем предпринимательстве, планируют выделять больше мест в торговых рядах. Предполагается, что им отведут не меньше половины от существующих площадей. И такие пропорции должны соблюдаться на всех рынках Самарской области.

Также авторы законопроекта предлагают пересмотреть условия продления договоров аренды торговых рядов. После завершения срока владелец павильона должен иметь преимущество перед остальными участниками торгов. Исключением станут сезонные рынки. Таким образом, как считают авторы законопроекта, предприниматели получают равные условия для торговли, пишет 63.ру.

Законопроект уже прошел антикоррупционную экспертизу. В ближайшее время его рассмотрят члены профильного комитета губдумы. Если у депутатов не будет замечаний к документу, его отправят на обсуждение уже на пленарное заседание областного парламента. В противном случае законопроект отправят на доработку, а затем — на повторное рассмотрение.

Между тем власти Самары постепенно зачищают незаконные и несанкционированные торговые ряды. Например, на рынке, расположенном в 15-м микрорайоне, уже убрали несколько десятков павильонов. А рядом с ними начали строить спортивный комплекс.

Похожая судьба может ожидать и Солнечный рынок в Куйбышевском районе Самары. Городские власти аннулировали разрешение владельцев на торговлю. Сейчас бизнесмены пытаются оспорить это решение. Но пока арбитры встают на сторону чиновников.