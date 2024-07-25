в Самаре сохранилось более тысячи дореволюционных зданий, в которых можно купить квартиру

184

Самара заняла третье место в рейтинге российских миллионников по числу сохранившихся дореволюционных домов, которые остаются жилыми. По данным Яндекс Недвижимости, в городе сохранилось более 1 100 объектов, построенных до революции и все еще пригодных для проживания.

Эти дома расположены преимущественно в историческом центре города, а цены в них варьируется от 65 000 до 150 000 р/кв.м. Одним из самых дорогих исторических объектов, доступных для покупки, в июле 2024 года стала квартира в доме 1894 года постройки на Молодогвардейской улице. Стоимость квадратного метра в этом доме превышает 170 000 рублей. По такой цене предлагается двухкомнатная квартира площадью 54 квадратных метра. Средняя цена метра исторической недвижимости в этом районе составляет 147 000 рублей, за последний год она выросла на 20%.

«Квартиры в исторических зданиях часто приобретаются в инвестиционных целях для дальнейшей сдачи в аренду туристам, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - Как правило, вход в такую вторичку дешевле, чем в более современное жилье, и при должной фантазии инвестор может создать аутентичный и привлекательный для туриста интерьер».

Наибольшее число дореволюционных, но все еще жилых домов находится, ожидаемо, в Санкт-Петербурге. В северной столице сохранилось порядка 6 000 зданий, построенных до 1917 года и все еще пригодных для проживания. Эти дома расположены преимущественно в историческом центре города, а цены в них начинаются от примерно 100 000 р/кв.м.

Второе место в рейтинге российских миллионников по числу исторических жилых домов занимает Ростов-на-Дону. Зданий, построенных до 1917 года, и в которых все еще можно жить, здесь порядка двух тысяч. На третьем месте оказалась Самара, а на четвертом месте Москва: несмотря на то, что жилых исторических зданий в столице более тысячи, их доля в жилом фонде города составляет менее 4%. Замыкает пятерку миллионников с самым большим числом жилых исторических зданий Нижний Новгород, в котором сохранилось более 800 таких домов.

Меньше всего дореволюционных зданий, пригодных для жизни, сохранилось в Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске - 28, 39 и 41 соответственно.