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В Самаре летом будут спасать утопающих за 7 млн рублей

22 апреля 2021 12:10
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В Самаре летом будут спасать утопающих за 7 млн рублей

Самарское управление гражданской защиты определило компанию, которая займется безопасностью купальщиков региональной столицы летом.

Договор будет заключен с компанией «Водно-спасательная служба ОСВОДа Самарской области». Собственно, аукциона как такового-то и не было, потому что заявка на конкурс поступила всего одна. И достался контракт компании по максимальной цене: 7 млн рублей. За эти деньги она должна будет с 10 июня по 15 сентября текущего года организовать 10 основных и четыре дополнительных поста на пляжах региональной столицы с двумя сменами спасателей. Кроме того, эта же компания организует безопасность купания на Грушинском фестивале и фестивале IВолга.

По данным сайта Rusprofile, компания является ведомственным специализированным частным учреждением. Учредитель – Самарская областная общественная организация спасания на водах «ОСВОД». Интересно то, что на сайте отсутствует информация о среднесписочной численности сотрудников. Еще интереснее то, что сам «ОСВОД» с 2015 года не получает никакой прибыли и имеет девять завершенных судебных дел, по семи из которых являлся ответчиком. Непосредственно у самой «Водно-спасательной службы ОСВОДа Самарской области» судебных дел вообще нет. Но и доходов, судя по информации сайта, тоже нет, пишет Засекин.

Теги: безопасность Волга пляж спасатели

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