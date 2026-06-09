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В Самаре хотят продать шоколадную фабрику "Добрые вести"

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В Самаре хотят продать шоколадную фабрику "Добрые вести"

В городе Самаре выставлена на продажу действующая шоколадная фабрика, стоимость которой составляет 99 миллионов рублей. Предприятие продолжает выпускать весь ассортимент шоколадных конфет, аналогичный тому, что производился в период его функционирования под названием Куйбышевская фабрика.

Фабрика оснащена современным технологическим оборудованием, предназначенным для изготовления широкого спектра кондитерских изделий, включая грильяж, кремы, суфле, мармелад, вафли и печенье. В производственном процессе задействованы холодильные установки, печи для обработки орехов и оборудование для их измельчения. Годовой объем производства фабрики составляет 15 тысяч тонн кондитерских изделий.

В состав продаваемого объекта входят не только производственные мощности, но и сопутствующие здания. Общая площадь производственных помещений составляет 4199 квадратных метров, административных зданий — 220 квадратных метров, а прилегающая территория занимает 3014 квадратных метров, пишет ПроГородСамара. 

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