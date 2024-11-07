В России остановили завод по сборке телевизоров Philips, Sony и Sharp

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Завод китайской TPV Technology в Санкт-Петербурге остановил работу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

Предприятие в Шушарах, где собирали телевизоры Philips, Sony и Sharp, остановили из-за угрозы вторичных санкций со стороны США и Евросоюза и сложностей с оплатой компонентов через Китай. По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, сейчас компания решает вопрос о распродаже остатков продукции и комплектующих.

Гонконгская компания TPV Technology запустила производство телевизоров иностранных марок в Санкт-Петербурге в середине 2011 года. В предприятие вложили около 30 миллионов долларов, его мощность позволяла выпускать до 3,5 миллиона телевизоров в год. На площадке собирали технику брендов Philips, Sony и Sharp, а также AOC, Panasonic и Infomir.

Председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич связал прекращение работы завода не с санкционным давлением, а с пересмотром бизнес-стратегии. Российский рынок не был для TPV приоритетным, и компания решила отказаться от борьбы с более раскрученными брендами из Китая, пишет Лента.