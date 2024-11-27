В министерстве культуры региона состоялись публичные слушания по проекту бюджета министерства на 2025 год

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В работе приняли участие общественные эксперты, представители некоммерческого сектора и активные жители, члены Общественного совета при министерстве культуры.



Руководитель финансово-экономического управления министерства культуры Самарской области Елена Байгузова представила государственные программы: «Развитие культуры в Самарской области» и «Доступная среда в Самарской области» отметив, что благодаря обновлению инфраструктуры (ремонт и оснащение театров, Домов культуры, музеев; приобретение специального оборудования и т.д.) у жителей губернии открывают новые возможности для проведения досуга и творческой самореализации.



В проекте областного бюджета на 2025 предусмотрено 3 768,8 млн. рублей на реализацию программ. В следующем году будет капитально отремонтировано еще 7 учреждений культуры.



В муниципальных образованиях региона будут открыты 4 детских филармонии и 2 музейных экспозиции, создано 11 креативных мини-кластеров в домах культуры и 8 арт-парков на открытых площадках.



Особое внимание поддержке кадрового потенциала отрасли: предусмотрены стипендии молодым специалистам, поощрение педагогов-наставников, стипендиальная поддержка одаренных детей и молодежи.



Будет продолжено предоставление традиционных мер социальной поддержки: выплата стипендий Губернатора Самарской области за высокие достижения в профессиональной деятельности и значительный вклад в развитие культуры работникам государственных учреждений культуры и искусства, предоставление Губернских премий и грантов по итогам конкурса работ и проектов в области культуры и искусства. Благодаря Губернским премиям и грантам Самарская область продолжает привлекать таланты, развивать культуру и сохранять уникальные традиции региона.



Впервые будет организована летняя творческая смена для 30 одаренных детей на базе оздоровительных лагерей. Также будет продолжено финансирование целевого обучения 44 специалистов по редким и особо востребованным профессиям в области музыкального искусства для государственных учреждений культуры.