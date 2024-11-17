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Утверждена стоимость одного квадратного метра жилья в Самаре

17 ноября 2024 13:33
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Утверждена стоимость одного квадратного метра жилья в Самаре

Исполняющий обязанности главы областной столицы Иван Носков подписал постановление с нормативом стоимости одного квадратного метра жилья для молодых семей. Эти цифры будут использовать для расчетов соцвыплат на покупку квартиры или строительство дома за 4-й квартал 2024 года.

— Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 36 674 рублей для соцвыплат участникам госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», — следует из документа.

Эта сумма не менялась по меньшей мере с четвертого квартала 2020 года. А вот реальная стоимость квадратного метра росла год от года. По итогам октября 2024 года, по данным «Авито Недвижимости», средняя стоимость квартиры на первичном рынке составила 7,9 миллиона рублей, это 129 тысяч рублей за квадратный метр, пишет 63.ру.

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