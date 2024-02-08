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Условия для экспортной деятельности в губернии признаны одними из лучших в стране

8 февраля 2024 16:34
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Центр поддержки экспорта Самарской области вошел в тройку лидеров страны по поддержке экспортеров из числа малого и среднего бизнеса.

Центр поддержки экспорта Самарской области вошел в тройку лидеров страны по поддержке экспортеров из числа малого и среднего бизнеса.

Итоги работы региональных организаций подвел Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая 5-7 февраля проходила в Саранске. В ней приняли участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны.

«Общий объем поддержанного экспорта субъектов МСП в Самарской области по итогам 2023 года составил 5,8 млрд рублей. Это рекордный показатель нашей работы с бизнесом, готовым расширять географию своих поставок и вести активную внешнеэкономическую деятельность. Производители Самарской области выпускают качественную продукцию, которая пользуется большим спросом на рынках дружественных стран, – акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы благодарны федеральным коллегам за столь высокую оценку работы нашей команды во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым. И приглашаем предпринимателей региона обращаться за поддержкой, признанной одной из лучших в стране!».

Эксперты РЭЦ оценивали работу ЦПЭ по большому количеству показателей: количество субъектов МСП, получивших услуги Центра, количество субъектов заключивших экспортные контракты при содействии Центра, а также объем поддержанного экспорта и др. Вместе с Самарской областью в тройку лучших вошли ЦПЭ Смоленской области и Москвы.

В 2023 году услугами Центра поддержки экспорта воспользовались 1807 предпринимателей Самарской области. Всего было заключено 84 экспортных контракта. Специалисты ЦПЭ предоставляют бизнесу широкий спектр услуг и сопровождают предпринимателей до непосредственного заключения экспортного контракта.

«При взаимодействии с Центром поддержки экспорта нам стало значительно проще и легче осваивать иностранные рынки. Здесь работают профессионалы, которые знают особенности работы с той или иной страной. В нашей успешной экспансии точно есть их заслуга», – отметила руководитель отдела международных продаж компании «Фитнес-Десерты» Вероника Аввакумова.

Для предпринимателей в Самарской области создаются все необходимые условия: реализуется широкий спектр мер поддержки, работает сеть центров «Мой бизнес», предпринимателям оказывается содействие во всех вопросах, связанных с развитием их проектов. Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». По итогам 2023 года предприниматели и самозанятые получили на площадках центров 30 тысяч услуг. Подробнее узнать о действующих инструментах можно на едином портале mybiz63.ru.

«Все последние годы поддержка бизнеса находится в фокусе нашего особого внимания. Благодаря системной работе по созданию условий для предпринимателей и инвесторов, у нас работает лучший в стране технопарк «Жигулевская долина», одна из самых эффективных в стране особая экономическая зона "Тольятти", более 50 производств запущено на территориях опережающего развития в Тольятти и Чапаевске, 58 компаний развиваются на площадках промышленных и логистических парков», - перечислил глава областного минэкономразвития.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

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