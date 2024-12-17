Технопарк «Жигулёвская долина» пополнился новыми резидентами

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ищут мужчину, пропавшего в середине лета
В Самаре ищут мужчину, пропавшего в середине лета
В Самаре из-за метели изменили маршрут автобуса в сторону Смышляевки
В Самаре из-за метели изменили маршрут автобуса в сторону Смышляевки
В Самарской области 17 декабря продлили ограничение движения на участке трассы М5
В Самарской области 17 декабря продлили ограничение движения на участке трассы М5
В Самаре прекращается движение на грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено»
В Самаре прекращается движение на грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено»
В Ставропольском районе организация задолжала работникам 6 млн рублей
В Ставропольском районе организация задолжала работникам 6 млн рублей
Житель Самарской области выманил миллион у знакомого пенсионера, чтобы играть в азартные игры
Житель Самарской области выманил миллион у знакомого пенсионера, чтобы играть в азартные игры
В Самарской области проходит акция «Юннаты солдатам»
В Самарской области проходит акция «Юннаты солдатам»
65% женщин и 58% мужчин в Самаре ставят личные отношения в приоритет на следующий год.
65% женщин и 58% мужчин в Самаре ставят личные отношения в приоритет на следующий год.
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.91
-0.52
EUR 108.7
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает самарцев на музыкальную программу в преддверии Рождества
Предновогодняя лекция о новогодних игрушках пройдет в Музее Рязанова 21 декабря
Аналитики: в России повысят ключевую ставку до нового рекорда
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Технопарк «Жигулёвская долина» пополнился новыми резидентами

17 декабря 2024 10:00
137
Технопарк «Жигулёвская долина» пополнился новыми резидентами

В технопарке «Жигулёвская долина» прошел экспертный совет под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Шесть технологических стартапов по результатам рассмотрения новых заявок получат статус резидента технопарка. Эти проекты охватывают самые разные отрасли: экология, инжиниринг, медицина, сельское хозяйство и др.

Развитие технологического и инновационного бизнеса – одно из приоритетных направлений для команды региона. «Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства», – отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Одним из новых резидентов технопарка станет иранско-российская компания «НУКА НИК» с проектом высокотехнологичных продуктов нового поколения. Технологическая новизна заключается в использовании инновационных методов переработки, обработки и производства продуктов на основе риса, которые могут стать альтернативой многим популярным продуктам с высоким содержанием сахара, глютена или молочных продуктов. Это позволяет создавать диетические и гипоаллергенные версии традиционных продуктов.

Ещё одним резидентом станет компания «Поларис» с проектом по созданию оборудования для мониторинга сельскохозяйственных земель и лесного фонда.

«Жигулевская долина» входит в тройку лучших технопарков, занимая второе место по эффективности в стране. На его площадке развивается более 300 инновационных и технологических предприятий. Комплексный подход к работе с такими проектами позволяет выращивать успешные, уверенные в себе компании, гордиться успехами наших разработчиков, которые выходят на всероссийский и даже международный уровень», - сказал Дмитрий Богданов.

Резиденты получают широкий спектр мер поддержки и возможностей для развития. «Жигулёвская долина» – региональный оператор фонда «Сколково» и региональный партнер АНО «Агентство по технологическому развитию»; в технопарке работает региональный представитель Фонда содействия инновациям. Активно развивать взаимодействие резидентов с крупными индустриальными партнёрами позволяет сотрудничество технопарка с Инновационным фондом Самарской области.

«Наша задача, как оператора инновационной деятельности, состоит в том, чтобы помогать превращать стартапы в инновационный бизнес. Для этого экосистема технопарка обладает всем необходимым арсеналом возможностей», - отметил директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.

Резиденты на льготных условиях могут разместиться в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проводить свои мероприятия в конгресс-центре «Жигулёвской долины». Им доступно бесплатное информационное сопровождение, участие в выставках и образовательных программах, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности и др. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента «Жигулёвской долины» можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре на 17 января выпало 69% от месячной нормы снега
17 декабря 2024  10:58
В Самаре на 17 января выпало 69% от месячной нормы снега
99
Самарцев приглашают к участию в опросе, касающемся мер поддержки семей с детьми
17 декабря 2024  10:53
Самарцев приглашают к участию в опросе, касающемся мер поддержки семей с детьми
145
В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года
17 декабря 2024  09:22
В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года
138
В Самаре сегодня днем для продолжения расчистки городских улиц выйдет более 250 спецмашин и более 2000 дворников
16 декабря 2024  13:43
В Самаре сегодня днем для продолжения расчистки городских улиц выйдет более 250 спецмашин и более 2000 дворников
1216
Иван Носков про уборку Самары: В целом по итогам ночи – сработали на тройку, но – твердую тройку
16 декабря 2024  11:48
Иван Носков про уборку Самары: В целом по итогам ночи – сработали на тройку, но – твердую тройку
464
Весь список