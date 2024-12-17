Технопарк «Жигулёвская долина» пополнился новыми резидентами

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В технопарке «Жигулёвская долина» прошел экспертный совет под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Шесть технологических стартапов по результатам рассмотрения новых заявок получат статус резидента технопарка. Эти проекты охватывают самые разные отрасли: экология, инжиниринг, медицина, сельское хозяйство и др.



Развитие технологического и инновационного бизнеса – одно из приоритетных направлений для команды региона. «Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства», – отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.



Одним из новых резидентов технопарка станет иранско-российская компания «НУКА НИК» с проектом высокотехнологичных продуктов нового поколения. Технологическая новизна заключается в использовании инновационных методов переработки, обработки и производства продуктов на основе риса, которые могут стать альтернативой многим популярным продуктам с высоким содержанием сахара, глютена или молочных продуктов. Это позволяет создавать диетические и гипоаллергенные версии традиционных продуктов.



Ещё одним резидентом станет компания «Поларис» с проектом по созданию оборудования для мониторинга сельскохозяйственных земель и лесного фонда.



«Жигулевская долина» входит в тройку лучших технопарков, занимая второе место по эффективности в стране. На его площадке развивается более 300 инновационных и технологических предприятий. Комплексный подход к работе с такими проектами позволяет выращивать успешные, уверенные в себе компании, гордиться успехами наших разработчиков, которые выходят на всероссийский и даже международный уровень», - сказал Дмитрий Богданов.



Резиденты получают широкий спектр мер поддержки и возможностей для развития. «Жигулёвская долина» – региональный оператор фонда «Сколково» и региональный партнер АНО «Агентство по технологическому развитию»; в технопарке работает региональный представитель Фонда содействия инновациям. Активно развивать взаимодействие резидентов с крупными индустриальными партнёрами позволяет сотрудничество технопарка с Инновационным фондом Самарской области.



«Наша задача, как оператора инновационной деятельности, состоит в том, чтобы помогать превращать стартапы в инновационный бизнес. Для этого экосистема технопарка обладает всем необходимым арсеналом возможностей», - отметил директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.



Резиденты на льготных условиях могут разместиться в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проводить свои мероприятия в конгресс-центре «Жигулёвской долины». Им доступно бесплатное информационное сопровождение, участие в выставках и образовательных программах, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности и др. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».



Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента «Жигулёвской долины» можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.