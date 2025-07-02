Самозанятых и предпринимателей Самарской области приглашают в июле стать участниками ярмарок в Струковском саду. Это привлечет внимание аудитории, поможет повысить узнаваемость бренда и получить лояльных клиентов.
В июле площадкой для проведения станет Струковский сад, а маркеты будут проходить 4 дня: 12, 13, 19 и 20 июля.
Кто может стать участником?
- самозанятые и СМСП, зарегистрированные в Самарской области, которые производят продукцию в категориях: сувениры, свечи, игрушки, косметика, товары для красоты и здорового образа жизни, не требующие специальных условий хранения
Важно: участник может обеспечить достаточный ассортимент товаров для продажи в течение всего дня. Время работы маркета: с 11 до 20
Как подать заявку?
- заполнить анкету до 9 июля.
Все заявки проходят предварительный отбор
Как узнать результат?
- итоги отбора будут направлены на электронную почту, указанную в анкете, 10 июля
Мероприятие организовано министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и региональным центром «Мой бизнес» в партнёрстве с Promarket_sam.