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Самозанятых и предпринимателей Самарской области приглашают в июле стать участниками ярмарок в Струковском саду. Это привлечет внимание аудитории, поможет повысить узнаваемость бренда и получить лояльных клиентов.

В июле площадкой для проведения станет Струковский сад, а маркеты будут проходить 4 дня: 12, 13, 19 и 20 июля.

Кто может стать участником?

- самозанятые и СМСП, зарегистрированные в Самарской области, которые производят продукцию в категориях: сувениры, свечи, игрушки, косметика, товары для красоты и здорового образа жизни, не требующие специальных условий хранения

Важно: участник может обеспечить достаточный ассортимент товаров для продажи в течение всего дня. Время работы маркета: с 11 до 20

Как подать заявку?

- заполнить анкету до 9 июля.

Все заявки проходят предварительный отбор

Как узнать результат?

- итоги отбора будут направлены на электронную почту, указанную в анкете, 10 июля

Мероприятие организовано министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и региональным центром «Мой бизнес» в партнёрстве с Promarket_sam.