Самарцы всего за день акции “Черная пятница” увеличили траты более чем в четыре раза

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В главный день акции “Черная пятница”, 26 ноября, жители Самары и Самарской области потратили более 105 млн рублей — это в 4,3 раза больше, чем в “Черную пятницу 2020”. Количество заказов в Самаре и области за 26 ноября выросло в 5,3 раза год к году, а количество покупателей — в 4,5 раз относительно прошлогодней акции. Жители региона равномерно планировали свои покупки на обе большие ноябрьские распродажи — почти четверть жителей Самары, оформившие заказы в акцию “11.11”, вернулись за покупками и в “Черную пятницу”.

Быстрее всего 26 ноября в Самаре рос спрос на ювелирные украшения, аксессуары, одежду, товары для туризма, рыбалки и охоты, а также на продукты питания. В топ самых популярных товаров вошли конструктор Lego, тушь для ресниц, кабель питания ATcom, HD Телевизор Hartens, кофе в зернах. Больше всего покупок на Ozon самарцы сделали в категориях Дом и сад, Красота и здоровье, Продукты питания, Одежда и Электроника.

“Черная пятница” на Ozon длилась четыре дня, с 25 по 28 ноября, с учетом закрытого пресейла для Premium-клиентов. Маркетплейс начал подготовку продавцов к распродажам еще в сентябре – тогда предприниматели начали определяться с ассортиментом и глубиной скидок. Именно продавцы сформировали основной ассортимент главной распродажи года — 72% оборота продаж в регионе 26 ноября пришлись на товары продавцов со всей России.

В целом, на Ozon количество заказов 26 ноября выросло в 5 раз к прошлому году. Оборот от продаж непосредственно в этот день увеличился в 4 раза год к году, до 5 млрд рублей. Обе ноябрьские распродажи показали сопоставимые совокупные результаты, но в Чёрную Пятницу продажи между днями распределились более равномерно. В акцию «11.11» был один явный пик 11 ноября (6,1 млрд рублей), а вот в «Чёрную Пятницу» был также очень значимый всплеск продаж в финальный день, 28 ноября – сработал «эффект дедлайна».