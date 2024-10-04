Самарская область возобновила Единую ипотеку для ИТ-специалистов по ставке до 4%

Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦБ: средняя максимальная ставка в топ-10 банков выросла до 18,71%
ЦБ: средняя максимальная ставка в топ-10 банков выросла до 18,71%
Суд обязал Фонд капремонта организовать ремонт в трех многоквартирных домах Сызрани
Суд обязал Фонд капремонта организовать ремонт в трех многоквартирных домах Сызрани
открытые уроки по гражданской обороне прошли в образовательных учреждениях региона
Открытые уроки по гражданской обороне прошли в образовательных учреждениях региона
В течение пяти лет в Самарской области хотят расчистить 20 километров русел рек
В течение пяти лет в Самарской области хотят расчистить 20 километров русел рек
Генсек ООН примет участие в саммите БРИКС в Казани
СМИ: Генсек ООН примет участие в саммите БРИКС в Казани
Новогодние праздники в России продлятся 11 дней
Новогодние праздники в России продлятся 11 дней
Умерла создательница мультфильмов про Простоквашино и "Жил-был пес"
Умерла создательница мультфильмов про Простоквашино и "Жил-был пес"
12 октября самарцы смогут увидеть комету
12 октября самарцы смогут увидеть комету
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.03
0.52
EUR 104.87
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Эксперт: 6 основных причин регулярно проходить диспансеризацию в возрасте 60 лет и старше
В губернии в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГАИ
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарская область возобновила Единую ипотеку для ИТ-специалистов по ставке до 4%

4 октября 2024 17:15
186
Оформить ипотечный кредит по программе можно по ставке на 2 процентных пункта ниже, чем по федеральной «ИТ-ипотеке».

Оформить ипотечный кредит по программе можно по ставке на 2 процентных пункта ниже, чем по федеральной «ИТ-ипотеке». Максимальный размер кредита по региональной программе составляет 8 млн руб. Оператором Единой ипотеки выступает ДОМ.РФ.

«ДОМ.РФ и правительство Самарской области имеют успешный опыт совместной реализации региональных ипотечных программ. Ускоренная цифровизация экономики повышает спрос на ИТ-специалистов. Уверен, что продление программы окажет положительный эффект на развитие кадрового потенциала сферы информационных технологий в регионе», – отметил заместитель директора подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Сергей Овсянкин.

Единая ипотека действует в 13 регионах России. В 2023 году жильё по программе купили более 1,5 тыс. семей на сумму более 7 млрд рублей.

«Региональные власти на протяжении последних лет оказывают всестороннюю поддержку ИТ-отрасли, способствуя созданию современной инфраструктуры, формированию комфортных условий для жизнедеятельности профильных компаний, подготовки и удержания кадров. Безусловно, такая дополнительная мера поддержки самарских «айтишников» очень важна и уже пользуется повышенным внимание. Только за прошлый год в Самарской области на условиях федеральной «ИТ-ипотеки» оформлено около 1000 ипотечных кредитов», – отметил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

 

Фото:   департамент информационных технологий и связи СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Назначены арбитры на матчи 11-го тура Мир РПЛ.
04 октября 2024, 17:28
Матч с «Локомотивом» рассудит Чистяков
Назначены арбитры на матчи 11-го тура Мир РПЛ. Спорт
120
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +18, +20°С.
04 октября 2024, 16:44
5 октября в губернии без существенных осадков, ночью местами до -5°С, днем до +21°С
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +18, +20°С. Экология
143
Начало матча в 15:00.
04 октября 2024, 16:30
5 октября на "Солидарность Самара Арене" тольяттинский "Акрон" принимает "Пари НН"
Начало матча в 15:00. Спорт
152
В центре внимания
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
3 октября 2024  14:04
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
547
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
2 октября 2024  22:39
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
560
осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
2 октября 2024  11:40
Осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
488
1 октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
2 октября 2024  11:26
С октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
711
Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники
2 октября 2024  10:43
Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники
817
Весь список