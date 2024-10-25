Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по приросту закупок госкомпаний у МСП

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Госкомпании закупили у субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области товары и услуги на общую сумму 98,2 млрд рублей. О результатах закупок по итогам 9 месяцев 2024 года сообщила Корпорация МСП.

Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал значимость поддержки субъектов МСП в организации сбыта продукции и налаживании партнерства с крупными заказчиками.

В текущем году объемы закупок госкомпаний у региональных поставщиков возросли на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество самих поставщиков за это же время выросло на 24% и сегодня составляет более 3,8 тысяч субъектов МСП.

«Участие в закупках госкомпаний и поставки товаров и услуг крупным промышленным предприятиям - это стабильный канал сбыта для малых и средних производителей региона. Мы регулярно проводим ярмарки кооперации, на площадке которых индустриальные партнеры могут рассказать о своих потребностях потенциальным поставщикам - субъектам МСП и обсудить условия сотрудничества», - отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Крупнейшими заказчиками-лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, «Аэрофлот», Сбербанк, Банк ВТБ и др.

«С начала года больше всего закупок было в сфере гражданского строительства и специализированных строительных работ. Также закупались машины и оборудование, компьютерное, электронное и оптическое оборудования», — перечислил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В целом по стране за 9 месяцев текущего года малый и средний бизнес заключил с госкомпаниями более 667 тысяч договоров по результатам закупок по 223-ФЗ. Их общий объем превысил 6,2 трлн. рублей. Он вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62%.

У малого и среднего бизнеса в настоящее время есть возможность стать участником инициированной Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП программы «выращивания» и заключить долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. В этом случае поставщик получает гарантированный рынок сбыта на длительный период и обязуется инвестировать в развитие собственной компании. Объем закупок включен в показатели нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области